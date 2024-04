La Freedom FC Women torna subito alla vittoria

FREEDOM FC WOMEN-BRESCIA 2-1

RETI: 28′ Zito (F), 62′ Di Lascio (F), 67′ Ghisi (B)

FREEDOM (4-3-3): Nucera, Aime (60′ Servetto), Giatras, Zito, Asta (85′ Marrone); Di Lascio, Fadini (60′ Eletto), Mellano; Serna, Burbassi, Battaglioli (78′ Vazquez). A disp. Basso, Bruni, Ara, Devoto, Cocco. All. Ardito.

BRESCIA (4-3-3): Tasselli, Pedrini, Nicolini, Zanoletti, Boglioli; Magri, Hjohlman, Ghisi; Zazzera, Stapelfeldt (63′ Fracas), Pasquali (78′ Menassi). A disp. Bettineschi, Tunoaia, Larenza, Brayda, Accornero, Celestini, Raccagni. All. Nicolini.

ARBITRO: Francesco Isnardi di Albenga (Guido Junior Cucchiar di La Spezia e Simone Colella di Imperia).

AMMONITE: Zito (F), Pedrini (B)

Ritorno immediato alla vittoria. La Freedom FC Women cancella lo stop con la Lazio e riprende da dove aveva lasciato: le biancorosse battono 2-1 il Brescia sotto la pioggia al termine di un match combattuto e palpitante, dimostrando di saper lottare, soffrire e stringere i denti ma, soprattutto, conquistando tre punti cruciali per la corsa salvezza e per tenere dietro la zona retrocessione e le attuali dirette concorrenti, considerando i concomitanti successi di RES, San Marino Academy ed il Pavia terzultimo (mantenuto a quattro lunghezze). Con sei risultati utili nelle ultime sette giocate, la compagine di mister Michele Ardito arriva alla sosta per le Nazionali nel modo migliore e con tanta consapevolezza, in vista del rush finale. Allo Stadio “Fratelli Paschiero” è 4-3-3 per entrambe le squadre: Freedom che schiera Nucera in porta, difesa con Aime (al posto di Devoto, costretta al forfait nel riscaldamento), Giatras, Zito ed Asta; in mediana Di Lascio, Fadini e Mellano; attacco con il tridente Serna-Burbassi-Battaglioli. Brescia con Tasselli in porta, retroguardia formata da Pedrini, Nicolini, Zanoletti e Boglioli a centrocampo Magri, Hjohlman e Ghisi, davanti Zazzera, Stapelfeldt e Pasquali. Cuneesi che partono forte: al 4′ Di Lascio crossa basso da destra, a rimorchio arriva di gran carriera Aime, al debutto dal 1′ in Serie B, che colpisce di prima intenzione, mancando di un soffio l’incrocio a portiere immobile. Al 7′ percussione di Burbassi da destra e tiro, Tasselli in due tempi. Squillo Brescia al 16': Hjohlman scappa a destra, va sul fondo e crossa forte, Nucera si allunga e devia, permettendo alla difesa di liberare. La numero 1 piemontese è straordinaria per due volte al 18': angolo da sinistra, testa sul secondo palo di Pedrini, riflesso felino di Nucera che respinge; sul proseguimento dell’azione, botta di Ghisi dal limite: il portiere con un colpo di reni alza in corner. Dopo aver tremato, la Freedom la sblocca al 28': angolo di Di Lascio da destra, palla che arriva a Zito in area; stop e tiro che lascia di sasso Tasselli, 1-0 con cui si va all'intervallo. Avvio di ripresa pimpante: al 47′ colpo di testa di Zazzera, blocca Nucera; al 49′ Mellano vince un contrasto all’ingresso dei 16 metri e calcia: Tasselli c’è. La Freedom però insiste alla ricerca del raddoppio: conclusione di Serna, Tasselli si distende sulla sua destra e abbranca la sfera. Il 2-0 si materializza al minuto 62 e scaturisce dal pressing alto sul portiere che rinvia di fretta, pallone intercettato da Serna che tocca per Di Lascio: la centrocampista, senza pensarci due volte, batte dal limite trovando la traiettoria perfetta, 2-0. Nicolini si gioca la carta Fracas in attacco e il Brescia accorcia le distanze al 67′: Zazzera scatta centralmente in contropiede e serve Ghisi la quale, in area, la piazza dove Nucera non può proprio arrivare. Il finale è da batticuore, con il risultato sempre in bilico, la Freedom soffre ma sfiora il tris in ripartenza: Burbassi vola e va in profondità per Serna che, a tu per tu con Tasselli in uscita, ci prova con il colpo sotto, il portiere si oppone con il corpo. Al 74′ Eletto al volo da fuori area, Tasselli dice ancora di no. A 3' dal 90' Menassi ha la chance per il 2-2, sotto porta dopo un rimpallo, non riesce ad indirizzare in porta. Nel recupero altro contropiede biancorosso: Burbassi scatta e si presenta ai 16 metri ma, stravolta e non aiutata dal rimbalzo, non riesce a dare la giusta potenza. Finisce 2-1, per la soddisfazione in casa biancorossa: “Vittoria importante ed affermazione esaltante della squadra. Essere coesi dal punto di vista societario è l'auspicio ricorrente del nostro Presidente, Danilo Merlo e, appare evidente, che sia determinante per l'accelerazione nella crescita della squadra e per lo staff, a cominciare dell'allenatore, cui riconosciamo una mentalità vincente. - sottolinea il DG Luigi Boccia - La prestazione della nostra Primavera Aime, a conferma che essere in Freedom significa anche emergere, e la tenuta atletica di tutte le nostre calciatrici pongono un passo rassicurante verso l'obiettivo stagionale. Ora tocca proseguire su questa scia e, contemporaneamente, come stiamo facendo, pensare al futuro prossimo del club”.