Under 14 Regionali: Pozzomaina-Vanchiglia 0-6

MARCATORI: st. 9’ Ordisci, st. 10’ Camoriano, st. 13’ Ordisci, st. 22’ Vailati, st. 29’ Abouzid, st. 32’ Badreddine.

POZZOMAINA: Dimitri (32’ st. Sociu), Bruno, Stoppa, Sannicandro, Mattaliano, D’Ancona (17’ st. Longobardi), Chawla (25’ st. Angotti), Palombi, Marinelli (5’ st. Insogna), Baloi (17’ st. Pilan). All: Mitola

VANCHIGLIA: Careggio, Battiston, Aamer, Abouzid, Condello, Vailati, Millico (20’ st. Badreddine), Lopez (19’ st. Lo Riso), Camoriano, Ordisci (25’ st. Borelli), Zanforlin. All: Iovino.

ARBITRO: Cioban di Pinerolo.

Il Vanchiglia fa suo lo scontro diretto in casa del Pozzomaina, portandosi a casa un risultato alquanto soddisfacente. La partita, disputatasi presso centro sportivo di via Monte Ortigara a Torino, ha visto prevalere i granata che hanno conquistato ben sei reti. Dal’ incontro delle due torinesi, il Pozzomaina è uscitoa mani vuote. Una vittoria schiacciante che è avvenuta sotto una pioggia battente che inevitabilmente ha messo a dura prova le due formazioni. Le sei segnature sono tutte arrivate nel corso del secondo tempo, mentre il primo è stato caratterizzato da un testa a testa in cui i giocatori di entrambe le formazioni si sono mantenuti sulle lunghe distanze.

Alla ripresa dei giochi il Vanchiglia ha iniziato a sfoggiare la tecnica che lo contraddistingue. Nonostante i primi tentativi dei granata di mettere la palla in rete fossero ben impostati, sono stati neutralizzati dalla difesa della squadra di casa. Tuttavia, al 9' è arrivata la prima segnatura su azione di Ordisci.

Da quel momento è iniziata una fase molto positiva per il Vanchiglia che si è sbloccato slanciandosi in altre 5 azioni vicenti. Al 13' è ancora Ordisci a trovare la rete con un destro preciso. Un'altra azione degna di nota è avvenuta al 29' quando Condello ha calciato una punizione: la palla, tuttavia, non sarebbe finita in porta se Abouzid non l'avesse deviata, colpendola di testa, contro le maglie bianche della rete. L'ultima rete è arrivata soltanto 3 minuti prima della fine del match, questa volta su iniziativa di Badreddine.

Il mister del Vanchiglia, Iovino, ha commentato: "Durante il primo tempo i miei sembravano irriconoscibili, ma fortunatamente nel secondo tempo sono tornati ad essere il Vanchiglia che conosco. Ci stavamo facendo trascinare dai nostri avversari, eravamo troppo lenti e prevedibili, ma poi abbiamo iniziato a giocare seriamente. Devo ringraziare tutti i miei ragazzi, anche quelli che oggi hanno giocato poco, perché hanno dimostrato di essere cresciuti’.

Mentre per il Pozzomaina, Mitola afferma: "Oggi avevamo delle assenze importanti, ma questa non è una giustificazione. Nonostante i miei abbiano mostrato una giocata veloce e attiva, puntualmente negli ultimi venti metri non sono riusciti a gestire bene la palla e questo, di fronte a un avversario molto tecnico, ci ha penalizzato. Un po' più di attenzione tattica sarebbe stata l'ideale. Vedremo come andranno le prossime partite”.