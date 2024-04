Under 14 Regionali: Lucento-CBS 1-0

MARCATORE: 20' Bergamini.

LUCENTO: Gagliardi, Mascaro, Campagnaro, D'Andrea, Barbarello (10' st Secrieriu), Lastella, Garis (25' st De Marino), Tonin, Barbetta, Bergamini. All. Barbarello.

CBS: La Fata, Pasquale, Pavarino, Fea (37' st Bianchetto), Canino (23' st Cascio), Zanfino, Tealdo (7' st Oliva), De Stasio (1' st Basile), Malfatti (15' st Matinata), Belmonte 6.5, Mattana. A disp. Bonato, Cuomo, Giagnoni, Giordano. All. Vener.

ARBITRO: Stanchi di Nichelino

Ritrova il successo il Lucento di Barbarello contro la Cbs di Venere al termine di una partita equilibrata, giocata ad alto ritmo da entrambe le compagini e che ha premiato i padroni di casa grazie agli episodi favorevoli. In questo senso, è stato determinante Gagliardi, estremo difensore del Lucento, che ad inizio ripresa ha parato un rigore a Malfatti che, in caso di realizzazione, avrebbe riportato in parità il punteggio e dato nuovo vigore ai rossoneri. Con i se e con i ma, la storia non si fa. Il campo infatti, ha dato il verdetto con i tre punti andati ai padroni di casa, ora a meno uno dalla Cbs occupante il terzo e ultimo posto valido per i playoff.

Dei quattro bomber attesi, Mattana e Libraro per la Cbs, Cammarata e Barbetta per il Lucento, l'uomo della partita è stato Bergamini, a segno con il suo nono gol stagionale. L'unico lampo che ha deciso il match è arrivato al ventesimo: imbucata di Tonin per il taglio di Bergamini che da solo contro La Fata è glaciale nel batterlo. La Cbs non reagisce e i padroni di casa sfiorano il raddoppio con il mancino di Mascaro, perfettamente liberato al tiro dall'iniziativa di Cammarata, ma La Fata risponde presente neutralizzando il tentativo del terzino da ottima posizione.

Inizio del secondo tempo completamente diverso per gli ospiti, decisamente più aggressivi e concreti davanti. Mattana serve Zanfino che calcia forte e preciso, troppo preciso: solo traversa. Poco dopo la chiave che avrebbe cambiato la partita: tocco di mano di Tonin e rigore Cbs. Dal dischetto va Malfatti che piazza, ma non a sufficienza per evitare l'intervento di Gagliardi che respinge. I rossoneri accusano il colpo e calano d'intensità, favorendo la difesa del Lucento. L'unica chance grossa per il pareggio arriva nel finale, ma uno strepitoso Gagliardi dice no in uscita.