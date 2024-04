Under 16 Regionali, Moncalieri-Derthona l’highlight del weekend

Un weekend dal sapore dolce per tutti gli appassionati di calcio giovanile piemontese. Nel gruppo E di Allievi B, il primo posto è ancora tranquillamente in palio nelle ultime tre giornate rimanenti. Soltanto due, però, le formazioni ancora capaci di raggiungere la vetta del girone.

Indubbiamente, l’attuale prima classificata, il Derthona, viaggia con una media spaventosa: 64 punti in 23 partite e una sola sconfitta in campionato. A seguire c’è il Moncalieri, che con cinque punti di svantaggio ha bisogno di un mezzo miracolo per il sorpasso. Così potrebbe essere, perché proprio questa domenica le due squadre si sfideranno. In palio, c’è il primo posto del campionato. Il Moncalieri vuole regalarsi una chance, mentre il Derthona vuole chiudere la pratica.

24 GIORNATA

Alba Calcio-Asti

Sca Asti-Acqui

Ovadese-Mezzaluna

Asca-Albese

Derthona-Moncalieri

Novese-SG Chieri

Chieri-Don Bosco Alessandria