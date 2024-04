Under 19 Regionali, tre squadre in piena lotta al titolo

Quella nella Juniores piemontese è una vera e propria corsa a tre. Tre come i punti che separano le squadre dal primo al terzo posto. Tutte e tre le squadre hanno disputato un campionato di altissimo livello e a sole tre giornate dal termine sperano di riuscire a concludere l’annata al primo posto.

La Saviglianese, al comando del girone C, ha conquistato 56 punti in 23 partite. A soli due punti di svantaggio c’è il Centallo, impegnato nel weekend contro il Monregale. L’obiettivo è quello di scavalcare la Saviglianese già questa domenica. Al terzo posto c’è il Cuneo Olmo: la squadra ha il maggior attacco, con 68 gol segnati, ma tiene tre punti di distanza dalla formazione prima in classifica.

25 GIORNATA

Cuneo Olmo-Roretese

Beiborg-Caraglio

Monregale-Centallo

Area Calcio-Saviglianese

BSR Grugliasco-Cheraschese

N. Hesperia-Busca

Albese-Fossano