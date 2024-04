Under 16 Regionali: Collegno Paradiso-Alpignano 1-3

MARCATORI: 13' Fantini (P), 42' Amorosi (A), 34' st Cretu (A), 36' st Curri (A).



COLLEGNO PARADISO (4-4-2): Cornea, Grosso, Santoro (21' st Acchiddu), Sarti (21' st Ferri), Lattarulo (13' st Matteini), Surno (13' st Salvador), Di Lorenzo, Di Marco, Bor, Costa (5' st Giuliano), Fantini. A disp. Le Voci, Jerinò. All. Manuguerra.



ALPIGNANO (4-3-3): Traversi, Russo (26' st Tursi), Marangon, Miceli S. (13' st Metta), Amorosi, Barone (35' st Ferjani), Cordola, Cretu, Ciliberti, Curri (47' st Crudu), Fioccardi. A disp. Polizzi, Caveglia, Zmoshu, Comolli. All. Martorana.



ARBITRO: Aloisi di Nichelino.



Nella ventiquattresima giornata del campionato Under 16 Regionali, nel gruppo C si sfidano i padroni di casa del Collegno Paradiso e l'Alpignano.

Per i ragazzi del tecnico Manuguerra, all'ottavo posto in classifica prima di questa sfida, la stagione è stata caratterizzata da alti e bassi, come dimostra la differenza reti. Il Collegno Paradiso ha segnato 45 reti in ventitré gare, subendone, però, 47. La formazione di Manuguerra arriva a questa sfida dalla vittoria per 0-4 in casa del Bacigalupo, arrivata lo scorso weekend.

Gli ospiti dell'Alpignano, al contrario, stanno giocando un ottimo campionato; con 51 punti ottenuti in ventitré partite, la formazione allenata da Martorana, prima di questa partita, si trovava al terzo posto, non lontana dalle prime due. Nell'ultimo turno di campionato, l'Alpignano ha pareggiato 0-0 contro il Lucento, nello scontro diretto per il terzo posto.



Ancora una volta il Collegno Paradiso fatica a dare continuità ai risultati positivi ottenuti, l'Alpignano ne approfitta e porta a casa i tre punti.

A partire meglio sono gli ospiti, che provano diverse volte a rendersi pericolosi, ma il Collegno Paradiso non si scompone e ferma i tentativi avversari. I padroni di casa al tredicesimo minuto conquistano un calcio di punizione, Di Marco mette un bellissimo pallone in area di rigore, il primo ad arrivarci è Fantini, che colpisce di testa e trova il gol del vantaggio. La squadra allenata dal tecnico Manuguerra è brava a gestire il gol del vantaggio, limitando il più possibile le avanzate avversarie.

In pieno recupero, però, poco prima del fischio dell'arbitro, l'Alpignano riesce a battere il muro difensivo del Collegno Paradiso e riportare il match in parità; anche gli ospiti trovano il gol su calcio di punizione, grazie al colpo di testa di Amorosi al 42'.

Le squadre tornano, così, negli spogliatoi sul risultato di 1-1.



Nella ripresa, la partita sembra essere bloccata sull'1-1; i due tecnici provano a ridare energia con diversi cambi e con il passare del tempo viene fuori la qualità dell'Alpignano. Al 34' si sblocca la situazione di parità: gli ospiti conquistano un altro calcio di punizione, questa volta batte Cretu, che tira direttamente in porta battendo il portiere avversario e portando in vantaggio i suoi. La rete dell'1-2 piega i padroni di casa, che due minuti dopo subiscono anche il gol del definitivo 1-3. Curri chiude definitivamente la partita, al termine di un'azione spettacolare dell'Alpignano, che torna subito a vincere.