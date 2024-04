Under 14 Regionali: Chieri-Nichelino Hesperia 2-0

MARCATORI: 1' st Bagni, 30' st Genco.

CHIERI (4-3-3): Halili, Kalifa, Pantiru (25' st Novac), Ogede (29' Lanzano), Boico (35' st Diac), Bagni, Brataj (13' st Moldovan), Ricci (22' Okokon), Genco (35' st Guerci), D'Angelo, Gonzalez. A disp. Taurino, Manna. All. Raffaele

NICHELINO HESPERIA (4-2-3-1): Paladini, Russo, Gambino (35' st Mossino), Solina (20' st Pace), Ricci, De Gregorio, Scarpato, Fazzalari (35' st Crevonosciuc), Mesiti (35' st Ruggiero), Apopei (35' st Ripa), Tessore (22' st Vargiu). A disp. Pipicella. All. Curto

ARBITRO: Aligi di Torino



Nell'anticipo del sabato della diciannovesima giornata del campionato Under 14 Regionali, nel girone E il Chieri ospita in casa il Nichelino Hesperia.

I padroni di casa, prima di questo match, sono quarti in classifica, con 35 punti conquistati nella prime diciotto giornate. Nel match precedente, la formazione allenata dal tecnico Raffaele ha dato vita ad una gara spettacolare contro la Novese, terza in campionato, terminata 3-3, grazie alla rete trovata nei minuti finali della sfida.

Il Nichelino Hesperia, prima del match contro il Chieri, si trovava all'ottavo posto, con 30 punti ottenuti in diciotto partite giocate. I ragazzi allenati dal tecnico Curto non stanno facendo male in questa stagione, ma il rendimento altalenante non ha permesso alla squadra di puntare a posizioni più ambite in classifica. Nello scorso weekend, il Nichelino Hesperia è caduto nel match casalingo contro l'Accademia Casale, perdendo 1-3.



La prima parte di gara è più una fase di studio per le due squadre. I padroni di casa provano a rendersi pericolosi nei primi minuti di gioco, ma la difesa del Nichelino Hesperia respinge bene gli attacchi, con il pari che resiste.

Con il passare dei minuti anche gli ospiti iniziano a prendere coraggio ed affacciarsi verso la porta avversaria; la prima azione pericolosa arriva al 17', quando Mesiti prova a sorprendere il portiere avversario con un tiro da posizione defilata, senza però trovare il gol dello 0-1.

Ad avere la meglio per tutto il primo tempo sono le due difese, che resistono agli attacchi degli avversari, con la partita che rimane bloccata sullo 0-0.



Nella ripresa, i padroni di casa tornano in campo con una sola idea: vincere. Dopo neanche un minuto dal fischio del direttore di gara, il Chieri trova subito il vantaggio, a segnare il gol del 1-0 ci pensa capitan Bagni, che nell'area di rigore avversaria stoppa il pallone, salta un uomo e infila la palla alle spalle del portiere del Nichelino, che non può nulla su un tiro così preciso.

Per tutto il secondo tempo i padroni di casa riescono a gestire l'unica rete del match, limitando i pochi tentativi di pareggio degli avversari. Verso la mezz'ora arriva la rete che chiude definitivamente i giochi; Kalifa lancia un pallone in avanti per Genco, che è bravo a superare prima un avversario in velocità e poi il portiere con un bellissimo pallonetto, chiudendo la partita sul risultato di 2-0.

Dopo il bel pari della scorsa giornata, la formazione di Raffaele torna a vincere, conquistando i tre punti in casa.