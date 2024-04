Under 17 Regionali: Alba Calcio-SG Chieri 2-3

MARCATORI: 3’ pt Lisciotto (SG), 5’ pt Rosano (SG), 14’ pt, 35’ pt Trinchero (AC), 45’ pt Silvestri (SG).

ALBA CALCIO: Bottala, Vidotto (22’ st Wessels), Battaglino, Cucurachi (37’ st Lupi), Lanza (1’ st Capasso), Icardi, Volpe (7’ st Meinardi), Asteggiano, Alfieri, Trinchero, Bussi. A disp. Ribero, Galtieri, Ponzio, Scavino. All. Pellegrino.

SG CHIERI: Vartolo (1’ st Giumala), Tomatis, Rossi, Vallone, Rosano, Tinaglia, Ninni (21’ st Biasibetti), Silvestri, Lisciotto, Filincieri, Tosetto (1’ st Bottan). A disp. Miceli. All. Rosano.

ARBITRO: Saglietti di Alba - Bra.

NOTE: Ammoniti: Wessels (AC), Rosano (SG).

Scacco matto: i Leoni ruggiscono e sognano le fasi finali. La Cenerentola del girone esce vittoriosa da un match spumeggiante ed elettrizzante mantenendosi in scia verso un sogno, che oramai non è più utopia. Lisciotto e Rosano stappano subito il match, poi si scatena Trinchero che segna una doppietta e illude i gialloblù, infine sale in cattedra Silvestri che completa la remuntada. L’Alba scende in campo con un 4-2-3-1 con Asteggiano nel ruolo di trequartista alle spalle di Alfieri prima di passare, nel secondo tempo, ad un 4-3-3; i Leoni di Rosano optano invece per un modulo più conservativo, un 4-5-1, in cui Tosetto e Lisciotto hanno il compito di spingere sulle catene laterali per supportare la prima punta Ninni.

Pronti, via e il Sangiacomo Chieri mette subito il turbo e passa in vantaggio grazie alla perla di Lisciotto: il nueve blues riceve la palla al limite, estrae la tavolozza e dipinge un destro magnifico all’incrocio dei pali.

I ragazzi di Rosano volano come delle farfalle e al quinto minuti pungono come delle api: Lisciotto, con una sciabolata millimetrica, trova Rosano che si coordina al volo e gonfia la rete dando un bacio al palo. La partita si infiamma e l’Alba è totalmente sotto shock. All’11’ minuto il Sangiacomo Chieri sfiora il tris con Filincieri che colpisce in pieno il palo. Dopo un inizio terrificante, l’Alba, con carattere, si rialza e riapre i conti: Trinchero trova il gol da fuori area con la complicità di Vartolo che si lascia scivolare in modo maldestro il pallone dalle mani. I ragazzi di Pellegrino, recuperata la fiducia, aumentano i giri del motore e al 27’ Vidotto sfiora un clamoroso eurogol, da cineteca, con un tiro da oltre 40 metri che si infrange sulla traversa. Al 35’ l’Alba rimette la partita sui binari giusti con il solito Trinchero che prende la mira e imbuca all’angolino il pallone del 2-2.

L’Alba sembra risorta dalle ceneri ma, a fine primo tempo, ci pensa Silvestri a far calare le tenebre e a gelare gli animi con un colpo di testa da rapace d’area che sorprende Bottala.

Nella ripresa il match diventa fisico e dispendioso, l’equilibrio regna sovrano e le occasioni da rete scarseggiano. L’Alba cerca di innescare il proprio fronte offensivo con un palleggio ragionato ma poco efficace, il San Giacomo Chieri si chiude a riccio e concede pochi spazi innalzando un fortino difensivo impenetrabile fino al novantesimo minuto.

INTERVISTE:

Il sogno play-off continua: il San Giacomo Chieri conquista la sedicesima vittoria stagionale e aggancia l’Asti al quarto posto, a -2 punti dall’Acqui. Anche l’Alba Calcio può sorridere, nonostante la sconfitta, per il raggiungimento dell’aritmetica salvezza grazie al pareggio dell’Area Calcio sul campo dello Sca Asti. A fine partita il mister dei padroni di casa Andrea Pellegrino ha dichiarato: “Oggi, soprattutto i primi dieci minuti, eravamo addormentati e siamo stati molto disattenti in fase difensiva. Abbiamo rischiato tanto considerando tutte le occasioni che loro hanno avuto, tra pali e traverse colpite. Dal punto di vista offensivo, invece, abbiamo giocato una buona partita e i ragazzi sono stati molto bravi a recuperare, con carattere, il doppio svantaggio. Nel secondo tempo la gara era parecchio bloccata, loro si sono chiusi bene e noi non siamo riusciti a trovare il gol del pareggio”. Queste invece le parole del mister dei Leoni Roberto Rosano: “Questa è una squadra che, nelle partite di livello, si esalta e dà il meglio di sé. L’approccio è stato veramente positivo e i ragazzi sono stati molto bravi a non crollare dopo il 2-2 e a restare in partita. Quest’anno siamo partiti come una matricola, tutti ci davano come retrocessa ma noi siamo qui, non molliamo e andremo a dire la nostra anche sul campo del Derthona capolista; sicuramente l’essere arrivati, a due giornate dal termine, con 52 punti è un enorme motivo d’orgoglio per noi e per la società”.