Under 14 Regionali: Sisport-Cenisia 6-0

MARCATORI: pt 3’, 25’ Baltera; st 1’ D’Attoli, 7’ Lauriola, 15’, 19’ Milan

SISPORT (4-3-3): Falca 6 (1’ st Russo 6); Del Bosco 6.5, Cappuccio 6.5, D’Attoli 7, Manes 6.5; Castrignano 6.5, Lauriola 6.5, Lonardo 6.5 (1’ st Albanese 6.5); Leone 7 (11’ st Vietri 6.5), Baltera 7.5 (16’ st Petralito 6), Milan 8 (20’ st Onofrio 6). A disp. Guzun, Vietri, Caramassi, Locciolo. All. Gallo.

CENISIA (4-3-1-2): Murineddu 6.5; Doro 6, Specchia 6, Vilella 6 (7’ st Nunnari 6), Caprì 6 (7’ st Serio 6); Ferroni 6.5 (33’ st Monzer sv), Braghiroli 6, Storti 6; Dalipi 6 (31’ st Torre sv); Cristofarchis 6; Santovito 6. A disp. Fontana, Salvatore. All. Riccetti.

ARBITRO: Santoro di Nichelino

Ottima vittoria della Sisport che conferma la sua posizione in vetta alla calssifica contro il Cenisia: i viola hanno tenuto bene per il primo tempo, limitando il passivo e creando anche alcune occasioni, ma con il passare dei minuti la stanchezza ha giocato un ruolo decisivo per permetterei ai bianconeri di dominare.

La partita inizia subito in discesa per i padroni di casa, che ci mettono appena tre minuti per trovare il vantaggio: Milan trova il fondo a sinistra e scarica in mezzo per l’accorrente Baltera che conclude di prima intenzione mettendo in rete un rigore in movimento. La Sisport dopo il vantaggio acquisito controlla il gioco in maniera agevole, nei primi 20’ non crea grossi pericoli alla porta di Murineddu e i viola si fanno vedere al quarto d’ora con una buona chance di Ferroni, che su una ripartenza prova il diagonale, che però non trova la porta di alcuni centimetri. Un campanello d’allarme per i bianconeri che vanno vicini al raddoppio al 22’ con Del Bosco, che calcia dal limite trovando l’ottima risposta di Murineddu che mette in angolo. Sugli sviluppi dalla bandierina Castrignano prova la deviazione al volo che finisce alto. Il gol però arriva pochi minuti dopo e ancora porta la firma di Baltera, che conclude di collo pieno: conclusione che piega le mani del portiere. Risultato al sicuro e allora i bianconeri affondano un altro colpo, questa volta con Milan, che se la aggiusta sul destro e prova la conclusione a giro sul secondo palo, ma con il pallone che impatta la traversa.

La ripresa inizia subito con il nuovo gol della Sisport: Leone da destra crossa sul secondo palo dove trova D’Attoli, salito e appostatosi in posizione favorevole alla conclusione al volo che supera il portiere. Il Cenisia passa alle contromisure con i cambi ma al primo affondo di Lauriola ad attaccare la profondità arriva la quarta rete dei bianconeri. Al quarto d’ora gli ospiti hanno l’occasione per riaprire la gara con una mischia su corner: non arriva però la deviazione decisiva e sul ribaltamento di fronte Milan arriva a tu per tu con Murineddu e lo supera con un diagonale chirurgico. E prima di uscire al 20’ Milan riesce a firmare una doppietta: prima triangolazione e conclusione respinta per poi ribadire in rete di testa sulla ribattuta.