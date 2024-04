Under 14 Regionali, Lascaris e Volpiano al comando del Girone B

Sette giornate ancora da giocare, eppure è ancora tutto aperto nel girone B di Giovanissimi B. Sei squadre in dodici punti che si contendono le prime quattro posizioni in classifica, valide per i play off. Ai primi due posti, Lascaris e Volpiano Pianese, che con 52 punti a testa hanno avuto un percorso piuttosto simile. Un po’ più indietro Borgaro e Alpignano, che invece difendono la terza e la quarta posizione.