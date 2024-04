Under 17 Regionali, Alpignano e Lucento si contendono la vetta

Nel Girone C, due squadre sono ancora a pari punti dopo 24 giornate disputate. Alpignano e Lucento stanno mettendo in mostra grandi capacità di squadra e stanno tenendo un ritmo impressionante. 19 vittorie, 3 pareggi e 2 sconfitte sono frutto del duro lavoro di una stagione. Solo una delle due però riuscirà a concludere l’anno in prima posizione.