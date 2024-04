Under 16 Regionali, corsa a tre per il primo posto

Un girone C accesissimo tra gli Under 16 Regionali. Tre le squadre in contesa del primo posto in classifica. Il Vanchiglia, primo con 58 punti, il Sisport, secondo a 55, e Alpignano, terzo con 54. A due giornate dalla fine, quindi, alla capolista servirebbe una vittoria per poter festeggiare il primo posto matematico.