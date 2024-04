Under 17 Regionali: Area Calcio-Alba Calcio 4-3

MARCATORI: 10’ pt, 31’ pt, 45’+1 st Gili (AR), 40’ pt, 28’ st Trinchero (AL), 11’ st Spellecchia (AR), 17’ st Battaglino (AL).

AREA CALCIO: Artusio, Cammarata, Cozminca, Bullari, Casale, Cavagnolo, Parusso, Franchini (36’ st Reverdito), Spellecchia (29’ st Delsanto), Xhanbazi, Gili. A disp. Gazzara, Giacone, Crepaldi, El Hamraoui. All. Cannistraro.

ALBA CALCIO: Ribero, Vidotto (16’ st Meinardi L.), Battaglino (42’ st Lupi), Cucurachi, Icardi, Lanza, Volpe (12’ st Capasso), Asteggiano, Altare (10’ st Scoffone), Trinchero (45’ st Ponzio), Bussi. A disp. Bottala, Meinardi M., Alfieri, Scavino. All. Pellegrino.

ARBITRO: Munfuletto di Alba - Bra.

NOTE: Ammoniti: Franchini (AR), Gili (AR).

Altro che Real Madrid - Manchester City! Due squadre, due colori, un’accesa rivalità, Area e Alba non hanno deluso le aspettative e hanno dato alla luce uno spettacolo straordinario, un pirotecnico 4-3. Il Derby da sempre è più di una semplice partita, è una battaglia che infiamma le rivalità, un momento in cui le emozioni esplodono e i cuori battono all’unisono ma una cosa, dopo questa sfida, è certa: Alba è giallonera. Una partita da cuori forte, praticamente un film calcistico, che si conclude con un finale da Oscar, con il gol del 4-3 firmato da Gili in pieno recupero che ha mandato in estasi il pubblico sugli spalti.

L’Area parte forte, con grinta e determinazione; la partita entra subito nel vivo e, al decimo minuto, i padroni di casa sbloccano il match grazie al colpo di testa vincente di Gili, su assist di Cammarata. L’Alba reagisce e al 20’ Bussi si divora un’occasione colossale spedendo a lato un gol che sembrava già fatto. L’asse Gili-Cammarata funziona a meraviglia e, al 31’, colpisce ancora: il primo serve un assist delizioso, il secondo infila Ribero con una zampata felina. L’Area vola sulle ali dell’entusiasmo e sfiora il tris prima con il tiro velenoso di Spellecchia e poi con l’incornata di Gili ma il portiere gialloblù è un muro. Verso la fine del primo tempo, quando il destino sembrava aver già sentenziato il proprio verdetto, all’improvviso si accende Trinchero: Asteggiano vede uno spiraglio di luce nella difesa avversaria e serve un pallone illuminante per il bomber gialloblù che, davanti al portiere, non sbaglia.

Nella ripresa lo spartito non cambia e la tensione in campo si taglia con un coltello. Al 56’ minuto l’Area cala il tris: Spellecchia riceve palla, si gira di fisico sul diretto avversario e scarica in porta tutta la sua potenza, bucando un incolpevole Ribero. L’Alba però non conosce la parola “rassegnazione” e, come un pugile al tappeto, si rialza, pronta a lottare fino all’ultimo gong, e sferra due ganci poderosi, prima grazie al colpo di testa vincente di Battaglino su assist di Asteggiano e poi con la girata nello stretto di Trinchero, che rimette tutto in equilibrio.

Il destino del match sembra ormai scritto ma il calcio è imprevedibile e, in pieno recupero, si manifesta al suo massimo splendore: Gili anticipa il portiere di testa, insacca il pallone, si toglie la maglia e fa esplodere di gioia il pubblico sugli spalti.

INTERVISTE:

La vendetta è servita: l’Area si riscatta dopo la sconfitta subita nel girone di andata e conquista tre punti d’oro in ottica salvezza. La squadra di Cannistraro si giocherà il tutto per tutto all’ultima giornata, fino all’ultimo respiro: i gialloneri devono o vincere contro il San Giacomo Chieri o confidare in una vittoria dell’Alba contro la Novese.

Al termine del match queste sono state le parole del mister dei padroni di casa Pietro Cannistraro: “Loro sono una buonissima squadra, che gioca un buon calcio e ci hanno fatto sudare sette camicie. Il prossimo weekend affronteranno la Novese e mi auguro che possano rimanere leali e onorare il loro campionato fino in fondo; noi invece andremo a giocare contro il San Giacomo Chieri e troveremo una squadra molto agguerrita, in lotta per i playoff. Non posso però che fare i complimenti ai miei ragazzi che hanno messo il cuore oltre all’ostacolo e stanno dando tutto per rimanere anche il prossimo anno ai regionali”.

Queste invece le parole del mister dell’Alba Calcio Andrea Pellegrino: “Non è stata una bella partita, decisa soprattutto dagli episodi. Noi abbiamo fatto fatica anche perché molti dei ragazzi ieri sono andati a giocare con la Juniores Nazionale e quindi non erano brillanti come al solito. Questa però è una squadra che non molla mai e anche oggi questo si è visto. I ragazzi ci tenevano ma dal nostro punto di vista era una partita che contava poco o niente”.