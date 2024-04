Under 15 Regionali: Valle Susa-Alpignano 0-1

MARCATORE: 22’ Campanha



VALLE?SUSA: Scarlato, Pedrazzi, Larosa, Pupo, Campo, Orbaniello, Ruffino, Spinapolice (15’st Manco), Barresi, Bellanova (8’ st Mozzato), Moubtassim. A disp. Vella, Sigot, Volpe, Shala, Cugino, Zingarelli, Angelotti All. Scarlato.



ALPIGNANO: Nava, Bertot, Viola (13’st Sansica), Attisani, Crepaldi (1’ st Massara), Campanha (12’ st Liboni), Pucci (14’ st Greco), Dello Russo (13’ st Bevilacqua), Marengo, Bottero, Bardus (12’ st Dellavalle). A disp. Suino, Mataj, Audrito. All. Domizii.



ARBITRO: Filligrano di Collegno

L'Alpignano vince di misura al termine di un match in cui il Valle Susa vende cara la pelle. A far sorridere i biancazzurri è Campanha che al 22' segna il gol che deciderà il match e regala tre punti importanti alla squadra di Domizi. Un match completamente diverso rispetto a quello che si è giocato all'andata dove l'Alpigiano aveva sommerso gli avversari vincendo 6 a 0. Questa volta il Valle Susa è sceso in campo con altra determinazione anche perché la posta in palio è importante in chiave salvezza. Il match fa registrare subito un Alpignano in palla che si fa vedere con Marengo e Bardus, Scarlato però non si fa sorprendere e chiude bene lo specchio della porta. Il Valle Susa non demorde e risponde con Spinapolice che serve Barresi, ma a tu per tu con Nava, spara addosso a quest'ultimo. L'azione però non è finita. La palla finisce fuori e i padroni di casa conquistano un corner calciato da Pupo a servire Orbaniello che, non controllato dalla difesa ospite, ha il tempo per saltare, ma non riesce ad intercettare la palla scaricando un'ottima occasione per portare in vantaggio i suoi. Al 15' si va vedere l'Alpigiano con Bardus che, dal limite dell'area di rigore, fa partire una conclusione che illude gli ospiti già pronti a festeggiare il gol. La palla invece fa la barba al palo. La squadra e i tifosi di casa tirano un sospiro di sollievo. Il Valle Susa prende coraggio e si avvicina nell'area piccola avversaria: bella azione corale con Moubtassim che serve Barresi, il quale però non riesce ad agganciare la palla: il prodigioso intervento di Campanha salva l'Alpignano. Qualche minuto più tardi sale nuovamente in cattedra il centrale biancoazzurro che fa partire un missile che finisce sotto la traversa per l'1 a 0 degli ospiti con cui vanno a riposo.

La ripresa si gioca sulla falsa riga del primo tempo. Il Valle Susa si difende con ordine, ma non riesce a trovare gli spazi per far male agli avversari che vanno vicino al raddoppio con Greco. Azione però fermata dall'arbitro che ravvede un fuorigioco.

La partita prosegue senza che il risultato muta. L'Alpignano cerca il secondo gol. Il tiro a botta sicura di Liboni viene bloccato da Orbaniello. Prima del triplice fischio del direttore di gara, il Valle Susa ha un'ottima occasione per riportare in parità la partita, ma a Barresi manca un pò di cinismo e determinazione. Fino all'ultimo la situazione rimarrà 1 a 0 a favore dell'Alpignano che, a differenza dell'andata, ha sudato per portare a casa i tre punti. Olti scuri in casa Valle Susa che sperano di giocarsi la permanenza ai Regionali tramite i playout.