Under 16 Regionali: Derthona-Moncalieri 3-0

MARCATORI: 25' Atzeni, 35' Catanzariti, 5' st Orlando.



DERTHONA: Barbieri, Crozza (40' st Callegher), Catanzariti (40' st Carrà), Santoro, Ricci, Trivellato, Asti (35' st Abbattista), Cerruti (38' st Moro), Atzeni (32' st Massone), Perez (42' st Miotti), Orlando. A disp. Baratti, Gemme, Taffurelli. All. Schiavone



MONCALIERI: Santoro, Longo (5' st Ortu), Petrone, Tecucianu, Centinaro, Lazzarin Rizzo (32' st Cappelli), Pandiscia, De Notarpietro (20' st Bochicchio), Socco, Malberti (24' st Dilettoso), Raffero. A disp. Borelli, Manco. All. Pandiscia.



ARBITRO: Guazzotti di Casale Monferrato.



NOTE: Amm. Raffero, Centinaro, Trivellato.

Vittoria decisiva del Derthona di Schiavone che legittima il primo posto nel girone, diventato, grazie a questo successo, matematico. Atzeni è sicuramente l'uomo in più dei padroni di casa, autentico trascinatore del Derthona in questa delicatissima sfida. È proprio il numero nove, capocannoniere del girone, a essere il primo a suonare al citofono della porta difesa da Santoro con una splendida punizione neutralizzata in angolo dall'estremo difensore ospite. Poco dopo è Asti dalla distanza che colpisce in pieno la traversa. Passano una manciata di minuti, e i padroni di casa capitalizzano al meglio l'ennesima occasione creata: calcio di punizione dai venticinque metri, remake di quello a inizio partita, sul quale questa volta Santono non arriva. È uno a zero Derthona. La formazione di Schiavone vuole mettere il risultato al sicuro e continua a spingere. Prima ci prova Cerruti di testa su invito di Atzeni, poi è Perez al volo a provarci, ma Santoro risponde presente ancora una volta. Il Moncalieri non reagisce, anzi, subisce anche il raddoppio, arrivato per mano, o forse sarebbe meglio dire piede, di Catanzariti: perfetto il suo mancino rasoterra in mischia. Nella ripresa ci si aspetta un Moncalieri più arrembante, invece è il Derthona a mangiare definitivamente la partita. Appena rientrati in campo infatti, i padroni di casa si riversano subito in attacco, alzando il pressing per cercare il colpo del ko finale. Colpo che arriva dopo cinque minuti appena con il gol numero sedici in campionato di Orlando. Corner dalla destra di Atzeni che pesca il numero undici totalmente libero in area. Per lui è un gioco da ragazzi realizzare da pochi passi la rete del tre a zero. Solo a questo punto gli ospiti iniziano a macinare gioco e qualche occasione, soprattutto con Socco, uno dei pochi a salvarsi dei suoi, ma Barbieri risponde presente in tutte le conclusioni. Nel finale il Derthona prova ad arrotondare il punteggio con Perez e Orlando ma senza riuscirci, facendo scivolare la partita verso il triplice fischio sul 3-0. Superiorità netta dei padroni di casa, autori di una prestazione matura e solida, soprattuto a centrocampo con Santoro e Cerruti, bravissimi a coordinare la squadra nel pressing e determinanti con la loro capacità di recuperare palla e smistarla in modo ordinato e intelligente. Il Moncalieri invece, sfumato il sogno primo posto, si può consolare comunque con il raggiungimento della fase finale, un traguardo incredibile.