Under 18 Regionali: Bulè Bellinzago-Nuova Lanzese 1-3

MARCATORI: 14' st Ifrim (N), 20' st Ifrim (N), 30' st Ago (B), 32' st Celi (N).



BULÈ BELLINZAGO: De Vico, Mucchietto (1' st Prandi), Baudo, Myftari, Celiento, Morabito, Federici, Caldarulo (26' st Bianchi), Mesiti, Ago, Maule. A disp. Boniperti, Boniperti, Eboigbe, Battaglia, Toure, Koci, Carabelli. All. Spinelli



NUOVA LANZESE: Nepote Fus, Ferraioli, Bertellino, Bussone (45' st Tellar Pendon, Berta, Ifrim , Fioccone (36' st Delle Cave), Celi, Vigna Lobbia, Coletti (42' st Antonietti), Bruni (21' st Fragale ). A disp. Chiappetta, Cargnino, Infuso, Surico, Saraiba. All. Tabarrani.



ARBITRO: Mancullo di Bra.

Il lieto fine della favola Nuova Lanzese. I ragazzi di Lanzo Torinese conquistano il titolo di campioni regionali Under 18 e scrivono la storia biancorossa. La squadra di Tabarrani sul campo di Trino batte 3 a 1 i favoriti del Bulè Bellinzago, davanti ad un pubblico delle grandi occasioni. Fin dalle prime battute di gioco i giocatori non si risparmiano e giocano a viso aperto. Nella prima frazionele due squadre hanno un paio di occasioni a testa, ma ad avere la meglio sono le rispettive difese tanto che si arriva al riposo con il risultato ancora inchiodato sullo 0 a 0. Il primo acuto è al 40’ con Mesiti che spara alto sopra la traversa. La Nuova Lanzese risponde con Vigna Lobbia ma De Vico è attento. Prima del riposo bella giocata di Federici per Mesiti, ma il suo destro è ben intercettato da Nepote Fus. Le due squadre si giocano tutto nella ripresa. Il Bulè ha in mano la partita, ma la Nuova Lanzese sblocca il risultato. Fioccone segna, ma la rete è annullata per fuorigioco. E’ solo questione di poco tempo. Al 14’, infatti, i biancorossi si portano in vantaggio con Ifrim che, sulla ribattuta di De Vico,indossa i panni da bomber e manda in rete. Il Buè cerca di agire, ma la Nuova Lanzese si chiude quel tanto per non lasciare spazi agli avversari. Al 21’ la squadra di Tabarrani si porta sul 2 a 0. Il solito Fioccone fa partire un rasoterra che Ifrim sfrutta come meglio non potrebbe. Il difensore firma la doppietta e la finale regionale. Una partita che Ifrim se la ricorderà a lungo e che conserverà nel cassetto dei ricordi più belli. Il Bulè non demorde e con Ago cerca di accorciare le distanze, ma c’è Nepote Fus. Al 30’ si deve arrendere sul guizzo vincente di Ago (2-1. Situazione che non durerà molto. Infatti, un minuto dopo, la Nuova Lanzese si porta sul 3 a 1 con Celi che, servito da Fragale, manda nell’angolino. Si arriva alle battute finali con il Bellinzago che non molla e con Bianchi che al 39’ ha la palla del 3 a 2 ma Nepote Fus blocca la conclusione. Il Bulè preme, senza però riuscire a concretizzare. Il triplice fischio dell’arbitro sancisce la conquista del primo titolo in assoluto per la Nuova Lanzese che approda alla finale nazionale. Grande festa biancorossa sugli spalti e in campo dove si sono svolte le premiazioni con la parteciapzione di Eudo Giacchetti, vicepresidente del CRP, del consigliere Agostino Guarnieri e del segretario regionale Roberto Scrofani.