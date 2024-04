Under 17, si decide tutto all’ultima giornata

Ancora novanta minuti di speranza, di lotta, di passione per il calcio e per lo sport. Tra gli Allievi A, nel girone B è ancora tutto aperto. Il Lascaris è primo, a 60 punti, due in più rispetto al Borgaro. Entrambe lottano per il primo posto del campionato. Ciononostante, però, le due formazioni sono già certe della qualificazione ai play off regionali. Con loro anche la Volpiano Pianese, che ha lottato fino all’ultimo ma ha dovuto cedere alla superiorità delle rivali. Accesa la lotta tra la quarta alla quinta posizione: Rivarolese e Pro Eureka sono distaccate da due soli punti.