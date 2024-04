Under 14, tre squadre per il primo posto

Altro weekend di calcio giovanile in Piemonte. Nel girone B, le tre squadre ancora in corsa per il primo posto stanno entusiasmando gli spettatori. Lascaris e Volpiano Pianese condividono la prima posizione con 55 punti in classifica. In particolare, le due squadre si sono distinte per l’attacco prolifico e la difesa solida. I bianconeri hanno segnato oltre 120 gol in campionato, mentre i biancoviola si sono distinti con soli quattro gol subiti.