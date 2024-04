Under 16, tutto chiuso nel girone

Giochi già chiusi nel girone A di Allievi B. Inutile la rincorsa di Verbania e Baveno , che però sono costrette ad arrendersi alla superiorità dell’ RG Ticino , capace di andare in rete 119 volte questa stagione. Oltre alle prime tre, delineata anche l’ultima squadra qualificata ai play off: i Diavoletti.

Gli ultimi novanta minuti quindi serviranno a proseguire la preparazione in vista della post season. In ballo, però, il secondo posto, con Baveno e Verbania impegnate in uno scontro diretto emozionante. L’RG Ticino concluderà la regular season in casa dei Diavoletti.

26 GIORNATA

Bulè Bellinzago-Gozzano

Diavoletti-RG Ticino

Borgomanero-Arquatese

Biellese-Ivrea Calcio

Borgosesia-Union Novara

Baveno-Verbania

Città di Cossato-Romagnano