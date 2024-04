Under 16 Regionali: Cit Turin-Cenisia 1-0

MARCATORI: pt 38’ Perrini rig.

CIT TURIN (4-4-2): Zerbini 6; Garello 6, Caliri 6 (40’+1’ Ambrosini sv), Laghetti 6, Piccolo 6; Bruno 6.5 (23’ Testa 6), Ugona 6, Perrini 6.5, Sorbone 6; Dalipaj 6.5 (17’ st Mantica 6), Sinanaj 6.5. A disp. Alfieri, Salgau, Sforza, Dolgetta. All. Orlandella.

CENISIA (4-4-2): Breshak 6.5; Balan 6, Salvatore 6, Perretta 5, Lograno 6; Manzi 6 (15’ st Donato 6), Broggio 6, Fiorio 6 (35’ pt Benoukaiss 6), Ndjinto 6 (15’ st Mottino 6); Robazza 6, Anticona 6 (17’ st Negri). A disp. Allocco, Oaic, Cavuoto, Ensale, Muffo, Donato. All. Naretto.

ARBITRO: Tabbia di Torino.

NOTE: Esp. Perretta al

Ultima giornata del girone C e, mentre il Cit Turin non ha più chance di arrivare ai playout, i viola con una vittoria confermerebbero l’ultimo posto valido per combattere ancora per la salvezza, mentre in caso di pareggio, va guardato il risultato del Mirafiori con il Pozzomaina e, purtroppo per il Cenisia, le stelle non si allineano: sconfitta contro il Cit e rimonta del Mirafiori che vuole dire retrocessione. Causa anche la posta in gioco, la partita vive all’insegna dell’equilibrio: il Cenisia non sembra trovare soluzioni decisive per mettere in difficoltà Zerbini e anzi, nella prima mezzora di gioco le occasioni più nette capitano sui piedi degli attaccanti del Cit Turin: sia Dailpaj che Sinanaj che arrivano a conclusioni nette, ma poco precise in termine di direzione e potenza. Al 33’ prima occasione netta per il Cenisia con Salvatore, che riceve dalla destra e tagliando sul primo palo anticipa la difesa: la conclusione però finisce sul legno. Il primo tempo finisce poi con il vantaggio del Cit Turin: Sinanaj va giù in area abbattuto da Balan e l’arbitro indica il dischetto: il rigore lo calcia Perrini che spiazza il portiere.

La ripresa si apre ancora con il Cit Turin che si rende pericoloso con una punizione dalla distanza di Dalipaj che scende bene superata la barriera, ma non abbastanza e finisce sulla parte alta della rete. Il Cenisia aumenta poi il pressing alla ricerca del pareggio, ma nei primi 10’ della ripresa non riesce a creare un’occasione netta. Al quarto d’ora primo tiro nello specchio dei viola con Robazza che è bravo a difendere la sfera e girarsi per calciare sul primo palo, trovando Zerbini pronto. Alla mezzora nuovo calcio di rigore per il Cit Turin: Perretta tira giù Ugona e riceve il secondo giallo e lascia la squadra in 10. Dal dischetto va di Perrini, ma questa volta Breshak para. Dopo di che il gioco si ferma per alcuni minuti per colpa di due genitori che, non rendendosi conto del dove si trovano, fanno partire una baruffa sugli spalti e l’insegnamento viene dai ragazzi in campo che si fermano e richiamano gli adulti al loro ruolo. Ultimi minuti di fuoco, ma la difesa del Cit Turin tiene fino al triplice fischio finale.