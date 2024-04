Under 14 Regionali: Sisport-Venaus 14-0

MARCATORI: pt 6’, 13’ Leone, 14’ Cocciolo, 16, Milan, 34’ Petralito, 35’ Cappuccio; st 1’ Milan, 2’, 5’, 17’ Del Bosco, 26’ D’Attoli, 34’ Baltera, 35’ Manes, 35’+1’ Del Bosco

SISPORT (3-5-2): Russo 6 (9’ st Bugliosi); Del Bosco 8, Capuccio 7 (1’ st Caramassi 6.5), D’Attoli 7; Leone 8 (1’ st Baltera 7), Castrignano 6.5, Lauriola 6.5, Cocciolo 7 (1’ st Manes 7), Milan 8; Petralito 7, Onofrio 6.5. A disp. Guzun, Vietri. All. Gallo.

VENAUS (4-2-3-1): Minniti 6 (27’ st Ruogier sv); Copa 6, Bianco 6, Rossino 6, Durandetto 6 (1’ st Ivol 6); Bagnato 6, Tournour 6; Tassone 6 (3’ st Savigliano 6), Zaccuri 6 (26’ st Spigolon sv), Orgeas 6 (15’ Pognant 6); Xhahysa 6. All. Tirzino.

ARBITRO: Elamrany di Nichelino

La Sisport fin dai primi minuti fa valere la sua superiorità tecnica, prendendo rapidamente il controllo della sfera e piazzandosi stabilmente nella metà campo avversaria: primi minuti dove si prendono le misure e poi Leone, da fuori, infila da fuori area per il gol che sblocca il risultato. Al quarto d’ora circa la Sisporta cala il tris che chiude la sfida: prima Leone fa doppietta con un bel diagonale rasoterra, un minuto dopo Cocciolo su assist di Milan salta e infila di testa. Palla al centro e due minuti dopo anche Milan si iscrive sul tabellino dei marcatori.La gara è di fatto già chiusa e i padroni di casa non abbassano i ritmi, continuando a tempestare la porta di Minniti con una lunga serie di conclusioni, alcune fuori, altre ben respinte dal portiere ospite. Nel finale però arrivano altre due reti: una di Petralito, che si prende lo sfizio di segnare di spalla, e una di Cappuccio con una grande conclusione da fuori.

La sisport riprende il secondo tempo dove aveva lasciato il primo: nei primi tre minuti arrivano tre gol, Milan e doppietta di Del Bosco: tre gol simili per fattura, con un’inserimento sulla sinistra e conclusione verso il secondo palo e con la rete di Milan che è anche la centesima stagionale dei bianconeri. Per il resto, esclusa la giostra di sostituzioni tra i bianconeri, che passano dal 3-5-2 al 4-3-3, niente di diverso dal primo tempo: dominio totale del gioco e tante occasioni. Arriva anche il gol della doppia cifra, che porta la firma di Del Bosco che con un pallonetto completa anche la tripletta personale. Nel finale arriva poi anche l’undicesima rete, con D’Attoli che di testa salta più in alto di tutti e supera il portiere, poi quella di Baltera che completa la dozzina con un azione personale sulla destra ad accentrarsi e calciare verso il secondo palo, quella di Manes dalla distanza ed infine quella di Del Bosco che fa così il poker personale.