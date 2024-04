Under 17 Regionali: Bra-Chisola 4-3

MARCATORI: 6’ pt Merca (B), 7’ pt Ambrosino (CH), 8’ pt Sammouni (B), 11’ pt, 36’ st Valleriani (B), 7’ st Ajmar (CH), 15’ st Troia (CH).

BRA: Jakini, Ramonda, Bottero (39’ st Dia), Cerviello, Chiesa (23’ st Rivero sostituito a sua volta da Imarhiagbe al 44’ st), Tommarello, Barberis, Gai (30’ st Ghiso), Merca (14’ st Germanetti), Valleriani (38’ st El Friyekh), Sammouni (39’ st Chaab). A disp. Agnese, Gai F. All. Hallil.

CHISOLA: Garigliet (1’ st Bruno), Rossetti, Borello (1’ st Oliveira), Audisio, Tarucco, Bruscolini (1’ st Murroni), Ambrosino, Troia, Stojmenovski (1’ st Sarkis), Ajmar, Lazzaro. A disp. Luxardo. All. Moschini.

ARBITRO: Preka di Alba - Bra.

NOTE: Ammoniti: Rossetti (CH), Ramonda (B), Sammouni (B), Rivero (B).

A mani basse la partita dell’anno. Il Bra chiude in bellezza la stagione togliendosi lo sfizio di battere la corazzata vinovese in un match meraviglioso, un vero e proprio rollercoaster di emozioni. La squadra di Hallil scende in campo con un 4-3-3, con Valleriani nel ruolo di falso nueve, affiancato da Sammouni e Merca. Mister Moschini opta invece per un 4-2-3-1 nel primo tempo e un 4-3-3 nel secondo.

La sfida tra le prime due della classe parte a ritmi forsennati, con entrambe le compagini pronte a tutto per conquistare la vittoria. Al sesto minuto di gioco il Bra passa subito in vantaggio. Ad aprire le danze è Merca che si fa trovare pronto sulla respinta corta del portiere. Sembra che la partita si metta sui binari giusti per i padroni di casa ma, dopo appena 60 secondi, il Chisola rimette tutto in discussione grazie alla magia di Lazzaro: il numero 11 vinovese salta il difensore con un sombrero alla Neymar e serve, di tacco, il pallone in mezzo all’area per il tap-in vincente di Ambrosino.

Il Bra, come un leone ferito, si rialza e ruggisce: all’ottavo minuto Sammouni infiamma la corsia di sinistra e infila Garigliet con un diagonale potente e preciso. I giallorossi continuano a spingersi in avanti e, all’11’, calano il tris: Gai vede uno spiraglio di luce nella difesa avversaria, fa filtrare un cioccolatino, Valleriani scarta il regalo e gonfia la rete dopo aver superato il portiere. Quattro gol in solamente 11 minuti: spettacolo puro!

A metà primo tempo il Bra ha un’enorme chance per allungare sul 4-1 ma, dal dischetto, Valleriani si fa ipnotizzare da un super Garigliet. Il numero 1 vinovese è in gran forma e, al 35’, chiude nuovamente la saracinesca con un intervento sensazionale sul tiro a giro di Sammouni.

Nella ripresa Mister Moschini rimescola le carte in tavola con ben quattro sostituzioni e la sua scelta si rivela determinante. Al 52’ il Chisola riprende le redini della partita in mano e rientra in corsa grazie alla splendida rete di Ajmar, un sinistro micidiale che si infila all’incrocio dei pali. I campioni in carica rialzano la testa e al 60’ rimettono tutto in equilibrio con il rigore perfetto realizzato da Troia. L’inerzia del match cambia ma il Bra non crolla al tappeto ma anzi resta in piedi e colpisce: all’81’ Valleriani spiazza Bruno dal dischetto scrollandosi di dosso i fantasmi del primo tempo e mettendo la ciliegina sulla sua prestazione.