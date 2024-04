Under 17 Regionali: Bra-Chisola, le interviste

Il Chisola chiude la sua stagione con 72 punti in 26 giornate e con la vittoria del campionato in tasca ma ora resta ancora un obiettivo: conquistare la terza finale regionale consecutiva e riscattarsi dopo la finale persa della scorso anno. Il Bra invece porta a termine nel migliore dei modi il suo percorso, consolidando il secondo posto, pronta per i play-off.

Al termine del match il mister del Bra Nordine Hallil ha dichiarato:” Innanzitutto voglio fare i complimenti al Chisola per il campionato vinto, sono una squadra pazzesca sotto tutti i punti di vista, molto forte e ben organizzata, non posso che far loro un grande in bocca al lupo per il futuro. Oggi credo che abbiamo giocato la miglior partita di tutta la stagione per intensità, qualità e organizzazione difensiva. Devo fare i complimenti alla mia squadra per quello che ha fatto fino ad oggi e ringraziare lo staff per l’impegno che sta mettendo nella crescita di questi ragazzi”.

Queste invece le parole del mister del Chisola Fabio Moschini: “Oggi ci sono state due partite differenti, una nel primo tempo e una nel secondo. Nella prima frazione ho sperimentato un nuovo sistema di gioco ma abbiamo sofferto molto la velocità dei loro esterni e siamo stati penalizzati da alcuni errori. Nella ripresa siamo tornati al 4-3-3, il nostro modulo di base, e i ragazzi sono tornati a giocare a memoria riuscendo a trovare il pareggio. Adesso la nostra aspirazione è di arrivare per il terzo anno consecutivo in finale e riscattarci dopo la finale persa lo scorso anno contro il Lascaris”.