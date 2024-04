Under 15 Regionali: Borgaro-Pro Eureka 1-0

BORGARO-PRO EUREKA 1-0

MARCATORE: 32’ Coletta

BORGARO: Bruno, Butticè, Bianco, Coletta, Bosso, Oprea, Di Leno (13' st Laneri), Quaglieri, Barrera (16' st Correnti, 33' st Fiorito), Barbagallo, Molinari. A disp. D'Angelo, Curcio, Amoroso, Cerabona. All. Squillace.

PRO EUREKA: Labanca, Caradonna (1' st Scaccia), Grazio, Cinti, Venneri (1' st Brombal), Laduca (1' st Lencia, 16' st Di Parigi), Arrotti (1' st Bazzoni), Patierno, Canova (1' st Trovato), Mele, Coduti D. (1' st Segretario). A disp. Cannone, Meloncelli. All. Pilone.

Match di alta classifica quello fra Borgaro e i campioni regionali della Pro Eureka. Alla fine a sorridere sono i padroni di casa che alla mezz'ora sbloccano la gara con un pregevole gol di Coletta. La Pro Eureka ce la mette tutta per rimettersi in careggiata, ma non riesce a concretizzare. Quella andata in scena per l'ultima di campionato sarà un'anteprima. Le due formazioni, infatti, si affronteranno anche mercoledì 24 aprile per la prima giornata della fase playoff. I primi istanti del match fanno registrare una Pro Eureka che tenta di sorprendere gli avversari con Canova ma la sua conclusione si stampa sul palo. Sale in cattedra anche l'estremo difensore locale che, grazie alle sue parate, tiene a galla il Borgaro. Ad avere la meglio in questa prima parte del match sono le difese che si chiudono bene e tengono lontano gli assalti dei reparti offensivi. Passano i minuti ed è sempre la Pro a rendersi pericolosa. Punizione di Arrotti, spizzica di testa Canova ma l'azione sfuma. Il Borgaro non si demoralizza. Riparte a testa bassa affidandosi ai contropiedi. Poco dopo la mezz'ora il match si sblocca: Coletto dalla distanza fa partire un siluro che si insacca sotto l'ìncrocio. Labanca non può farci nulla se non raccogliere la palla finita in rete alle sue spalle. Il match prosegue senza particolari sussulti e sull'1 a 0 per i padroni di casa si chiude il primo tempo. Nella ripresa ci si aspetta una Pro Eureka in pressing. I ragazzi di Pilone si portano in attacco, ma la retroguardia padrone di casa, guidata da Bruno, si difende in modo ordinato. La Pro ha sui piedi di Segretario, Cinti e Trovato la palla del pareggio che, però, non arriva. Al 20' occasione grossa per gli ospiti: Segretario per Bazzoni, ma sulla sua conclusione c'è il grande intervento di Bruno a salvare la sua porta. L'estremo difensore locale si prende la scena poco dopo neutralizzando una punizione di Segretario. La Pro continua a spingere. Crea, non riesce a segnare ma i ragazzi di Pilone non si scoraggiano. Sugli sviluppi di una punizione Trovato trova la manona dell'estremo difensore locale che, ancora una volta, nega il gol del pareggio agli ospiti. Sulla ribattuta c'è lo zampino del solito Segretario, con la palla che finisce per un soffio a lato. Si prosegue con il Borgaro a cercare spazi per mettere al sicuro il risultato. Ci prova Laneri in contropiede, ma la sua conclusione fa la barba al palo. Poco prima del triplice fischio, tentativo di Brombal, ma la sua rovesciata sfiora la traversa. Le due squadre si danno appuntamento per mercoledì 24 per la prima dei playoff del girone B.