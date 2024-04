Ufficiale la nuova competizione Under 15 Femminile

Questo evento sportivo è stato fortemente voluto e promosso dal responsabile della Barcanova, Marcello Boccali, il cui impegno e passione hanno reso possibile questa splendida celebrazione dello sport. La presenza di tre club professionistici - il Torino FC, lo Spezia Women e l’F.C. Pro Vercelli - aggiunge un'ulteriore dimensione di eccellenza e competitività al torneo, testimoniando l'importanza crescente del calcio femminile nel panorama sportivo nazionale. Questa competizione non è solo un'occasione per mettere in mostra il talento delle giovani atlete, ma anche un momento di crescita e sviluppo sia sul campo che fuori. Sarà un'opportunità unica per le partecipanti di confrontarsi con avversari di alto livello, imparare nuove tattiche e strategie, e, soprattutto, creare legami e amicizie durature attraverso la passione comune per il calcio. Il torneo rappresenta non solo una vetrina per il talento emergente, ma anche un'occasione per ispirare e incoraggiare altre ragazze a seguire i propri sogni nel mondo dello sport. Che questa giornata sia il primo capitolo di una lunga storia di successi e opportunità nel calcio femminile italiano, guidata dalla determinazione e dall'entusiasmo di coloro che credono nel potere trasformativo dello sport.

Qui l’elenco delle squadre partecipanti: Torino FC, Spezia Women, A.S.D. Cit Turin, F.C. Pro Vercelli, Barcanova , Area Calcio Femminile, Acc Buttiglierese e l’ASDVittuone