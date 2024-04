Under 15, le date dei playoff e tutto quello che c’è da sapere

Al termine della regular season, come di consueto, le quattro squadre più forti dei vari gironi si scontrano con in palio il titolo di campione regionale. Nell’Under 15, l’inizio dei playoff è stato fissato per oggi, con le prime due gare in campo: Baveno-Volpiano e Gozzano-Alpignano per il quadrangolare 1, Pro Eureka-Sisport e Bulè Bellinzago-Borgaro per il Quadrangolare 2, Lascaris-Chieri e Chisola-Derthona per il Quadrangolare 3, Asti-Acqui e Pinerolo-Cheraschese per il Quadrangolare 4.