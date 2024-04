Under 17 Regionali, tutto pronto per i play off

Conclusa la stagione regolare, le prime quattro di ciascun girone regionale si qualificano ai play off validi per il titolo regionale. Nella categoria Allievi A, i play off sono iniziati mercoledì, con i primi incroci tra le varie squadre. Ivrea-Borgomanero e Volpiano Pianese-Lucento per il quadrangolare 1, Lascaris-Vanchiglia e Baveno-Borgaro per il Quadrangolare 2, Alpignano-Sg.Chieri e Chisola-Derthona per il Quadrangolare 3, Chieri-Acqui e Bra-Pinerolo per il Quadrangolare 4.