Under 16 Regionali, il programma dei play off di domani

Finisce la regular season e subito iniziano i play off anche per gli Allievi B. Le prime quattro classificate in ogni gironi si sfideranno per ottenere il titolo di campione regionale. Nell’Under 16, i play off cominciano domani, con i primi incontri ufficiali: RG Ticino-Verbania e Volpiano Pianese-Vanchiglia per il quadrangolare 1, Lascaris-Alpignano e Baveno-Pro Eureka per il Quadrangolare 2, Sisport-Diavoletti e Chisola-Moncalieri per il Quadrangolare 3, Derthona-Asti e Fossano-Pinerolo per il Quadrangolare 4.