Under 14 Regionali: Albese-Acc. Casale 0-1

MARCATORI: 13’ st Lepuri

ALBESE : Tidona, Spellecchia, Reverdito, Kone, Eucelio, Cabella (23’ st Imarhiagbe), Diallo, El Marhani (1’ st Campo), La Rosa (1’ st Aloi), Veglio (7’ st Caputo), Rinaudo (1’ st Harrabi). A disp. nessuno. All. Sankara.

ACC. CASALE: Patrucco, Sabanov (5’ st Guarnero), Mangiafico (14’ st Vitanza), Scalvenzi, Di Leo, Zunino, Giannitti (5’ st Lepuri), Zanchetta, Boselli (28’ st Farruku), Abbate (34’ st Dogliotti), Stinga. A disp. Catapane, Luparia, Mesk, Scriboni. All. Nardiello.

ARBITRO: Castello di Alba - Bra.

NOTE: Ammonito: Boselli (AC).

La perla di Lepuri regala la quattordicesima vittoria stagionale all’Accademia Casale che vola all’inseguimento delle prime tre posizioni in classifica. Nel primo tempo le due squadre si annullano a vicenda e l’Albese si divora una chance colossale dagli undici metri con Veglio; nella ripresa i bianconeri escono dal loro guscio e chiudono i conti con la magia di Lepuri, talento classe 2011. I biancazzurri di Mister Sankara scendono in campo con un 4-3-3, con Veglio nel ruolo di pivot offensivo supportato da El Marhani e La Rosa; Mister Nardiello invece opta per un modulo più offensivo, con Abbate nel ruolo di fantasista alle spalle del tridente offensivo composto da Giannitti, Boselli e Sabanov.

La prima frazione di gara si apre con un Accademia Casale molto propositiva, spinta dall’intraprendenza e la fantasia di Abbate che crea diversi grattacapi alla difesa di casa.

Al 17’ minuto Veglio viene atterrato in area da un intervento fuoritempo del portiere e per l’arbitro non ci sono dubbi, è calcio di rigore: dagli undici metri si presenta lo stesso numero 15 che però si fa ipnotizzare e tira alle stelle. Passato lo spavento, l’Accademia Casale aumenta il ritmo e, allo scadere del primo tempo, Abbate sfiora il gol del vantaggio con un destro velenoso che si infrange sulla traversa, complice anche la deviazione decisiva del portiere. Il primo squillo della seconda frazione porta la firma di Aloi: il neo entrato biancazzurro si libera bene al tiro ma il suo tentativo è debole e di facile intuizione.

All’ottavo minuto l’Accademia Casale va ad un passo dallo 0-1: Zanchetta si coordina da fuori area e fa partire un bolide micidiale che colpisce in pieno la traversa prima di spegnersi sul fondo. Il profumo del gol è ormai nell’aria e, al 13’, ci pensa il neo entrato Lepuri a tirare il coniglio fuori dal cilindro con un destro magnifico da fuori area che bacia il palo prima di insaccarsi in rete. Nulla da fare per il portiere che viene beffato dalla traiettoria velenosa che ha preso il pallone. Nell’ultima porzione di partita l’Albese tenta il tutto per tutto per acciuffare un pareggio vitale ma l’Accademia Casale fa muro e spegne sul nascere ogni possibile occasione biancazzurra, grazie soprattutto alle ottime letture difensive della coppia centrale Scalvenzi-Di Leo.