Under 14 Regionali, Albese-Acc. Casale: le parole degli allenatori

Vittoria essenziale per l’Accademia Casale che raggiunge quota 44 punti in campionato e vede all’orizzonte la zona play-off, che ormai dista solamente tre punti. Destino opposto invece per l’Albese che naviga sul fondo della classifica, con solamente 5 punti, 72 reti subite e nessuna vittoria ottenuta dall’inizio della stagione.

Nel post partita il mister dei padroni di casa Sankara ha dichiarato: “Nel complesso è stata una buona prestazione sia nel primo che nel secondo tempo. Il nostro unico difetto è che non riusciamo a trovare delle soluzioni per arrivare efficacemente in zona offensiva e non riusciamo ad essere incisivi sotto porta. Abbiamo avuto le nostre occasioni ma non siamo stati abili a sfruttarle, compreso il rigore che avrebbe totalmente cambiato l’esito della partita”.

Queste invece le parole del mister dell’Accademia Casale Nardiello: “Ci aspettavamo una squadra chiusa e compatta e non è stato semplice portare a casa questi tre punti. Quando non arriva il gol è sempre difficile ma l'importante era conquistare questa vittoria. A volte ci manca un po’ di cattiveria e di fame per sbloccare la partita ma siamo qui per crescere e sono sicuro che miglioreremo anche sotto questo aspetto. Sono molto contento per Lepuri, è un 2011 e gioca sottoleva con noi: è molto bravo e se lo merita tutto questo gol. Il terzo posto adesso è vicino ma per noi non è essenziale, dobbiamo ancora affrontare Asti e Derthona e vedremo cosa riusciremo a tirare fuori”.