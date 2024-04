Under 16 Regionali: Volpiano Pianese-Vanchiglia 3-1

RETI: 30' Cirillo (Vo), 25' st Ietto (Vo), 35' st Occhino (Va), 40' st De Luca (Vo).

VOLPIANO PIANESE (4-2-3-1): Timofei, Cirillo, Tallarico, Farisco (40' st Falvo), Mullaj, Barberis, Garbellini (42' st Miglio sv), Pettinari, Odello (30' st De Luca), Tuzzolino (30' st De Lorenzis sv), Gambino (20' st Ietto). A disp. Bertoncin, Zucco, Aissous. All. Baseggio

VANCHIGLIA (3-5-2): Lepore, Casale Alloa (1' st Occhino), Giunta, Torre (30' st Marchetti 6), Rambelli, Olivero, Dagnese, Ledda C. (25' st Catanzaro), Dabija, Ledda L., Giglio A. A disp. Musso, Laquintana, Cozzarella, Enrico, Lorusso, Debellis. All. De Gregorio

ARBITRO: Bianco di Collegno

NOTE: AMMONITI: Barberis, Casale Alloa, Tuzzolino, Ledda.

Vince e convince il Volpiano di Baseggio all’esordio in questa fase finale fra le mura amiche contro il Vanchiglia. Un successo convincente per una delle favorite per il titolo finale insieme al Lascaris, con i bianconeri di Pianezza reduci da un girone perfetto, con ventisei vittorie in altrettante giornate.

Le Foxes si sono dimostrate all’altezza, ottenendo i tre punti in ventidue partite, segnando quasi centoventi reti in stagione. Due di queste le ha realizzate Cirillo, il terzino destro che ha aperto le danze nella sfida di sabato contro il Vanchiglia poco prima della mezzora del primo tempo: azione solitaria di Garbellini, appoggio per il numero due il cui destro preciso e potente non ha lasciato scampo a Lepore. Il gol è solo il culmine di un primo tempo aggressivo in fase di non possesso e propositivo e vivace quando invece la biglia era in controllo delle Foxes. Già al decimo, i padroni di casa si rendono subito pericolosi sull’asse Odello-Talarico, con il destro di quest’ultimo che sfiora il secondo palo provocando una scia di brividi lungo la schiena dei ragazzi in granata. Poco dopo cambiano gli interpreti, ma il risultato è sempre lo stesso. Garbellini e Gambino si trovano a meraviglia nello stretto, ma prima i riflessi di Lepore e poi il salvataggio di Giunta negano la gioia del gol alle Foxes. Il vantaggio è nell’aria e si concretizza alla mezzora, con la rete sopracitata di Cirillo.

Nella ripresa il Vanchiglia cambia atteggiamento, adottando un approccio più offensivo con l’ingresso di un ispiratissimo Occhino. Da una sua sgasata sull’esterno nasce il primo pericolo di giornata per Timofei, ma ci pensa Farisco a salvare il risultato. Poco dopo reazione immediata delle Foxes con Tallarico, il cui destro a giro colpisce la traversa. Il raddoppio arriva con Ietto, decisivo dalla panchina, al ventesimo. Verticalizzazione per Odello, sponda che regala all’attaccante una chance sfruttata al meglio. Cinque minuti piu tardi, ancora Ietto ha un’occasione per il terzo gol ma Lepore riesce a opporsi. Il Vanchiglia fiuta che l’inerzia della partita potrebbe cambiare, allora produce il massimo sforzo offensivo, premiato immediatamente dagli dei del Calcio. Tiro di Dabija deviato sul palo che Occhino ribatte in rete, riaprendo la partita a cinque dalla fine. Purtroppo per i granata però, le speranze del pari vengono spezzate dopo pochissimi minuti dall’ex di turno, De Luca, bravo a farsi trovare pronto sulla ribattuta corta di Lepore.