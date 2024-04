Under 14 Regionali: Beppe Viola-Bruinese 3-2

MARCATORI: 10' Bisceglia (Be), 25' Johnson (Be), 35' Sciacca (Be); st 5' Risciuc (Br), 32' Correndo (Br).



BEPPE VIOLA (4-3-3): Roux Fe., Aguilar, Bisceglia, Cadili (1' st Rivella), Signetti, Caldarella, Gallino (26' st Sabbadini ), Johnson, Destefanis, Triarico, Sciacca. A disp. Mazzarella, Vincenti, Roux E., Roux Fi., Bellantuono. All. Caldarella.



BRUINESE (4-4-2): Virano, Stolfi, Esposito (32' Bruzzese), Panuccio, Peluso, Multari (26' st Folegati), Correndo, Toto (24' st Meduri), Risciuc, Caredda, Rey (12' st Viggiano). A disp. Miola, Apicella, Grieco, Taricco, Bizzini. All. Carpignano.



ARBITRO: Mangilovschi di Nichelino.

Passa il Beppe Viola fra le mura amiche, superando la Bruinese grazie a una prova perfetta nel primo tempo. La formazione di Caldarella infatti, legittima la supremazia territoriale dei primi trentacinque minuti di gioco realizzando tre reti, mostrando una freddezza invidiabile sotto porta. Con questa vittoria fondamentale, i padroni di casa staccano di tre lunghezze proprio la Bruinese, lasciandola in zona playout, all’ultimo posto disponibile.

Si riscatta quindi il Beppe Viola che torna a sorridere dopo due sconfitte consecutive, e lo fa nel match più importante della stagione. Secondo ko di fila per la Bruinese, costretta a vincere in casa del Venaus la prossima settimana per cercare di risalire sul treno salvezza.

Dicevamo in apertura del primo tempo perfetto del Beppe Viola: gia dopo dieci minuti, i padroni di casa sono in vantaggio. Punizione di Caldarella che pesca Bisceglia dalla parte opposta dell’area di rigore. Il terzino si coordina alla meraviglia e insacca con uno splendido destro al volo. Il raddoppio arriva al venticinque con la zuccata di Johnson al termine di un’azione piuttosto rocambolesca. Punizione conquistata e battuta da Destefanis, la traiettoria colpisce la barriera favorendo però Signetti, che dall’out di destra lascia partire un cross perfetto per Johnson che tutto solo non sbaglia. Il tris arriva proprio allo scadere del primo tempo, questa volta per un errore di superficialità della difesa ospite. Lancio lungo alla cieca per il taglio di Sciacca letto bene da Panuccio in copertura. Quest’ultimo però, sbaglia il disimpegno svirgolando malamente la biglia, spalancando cosi le porte del 3-0 a Sciacca che tutto solo davanti a Virano non sbaglia.

Un punteggio pesante che però non affossa il morale della Bruinese, anzi. L’intervallo rilancia lo spirito degli ospiti che approcciano la ripresa con tutto un altro piglio, decisamente più arrembante. A suonare la carica è Risciuc, protagonista assoluto del tentativo, poi fallito, di remuntada. Dopo cinque minuti dall’inizio del secondo tempo, Caredda mette in mezzo un pallone che il nove insacca con un preciso colpo di testa. Era quello che ci voleva per la Bruinese. Infatti gli ospiti si caricano e sfiorano il 3-2 per ben due volte con il solito Risciuc, ma prima un intervento strepitoso di Aguilar sulla linea e poi un piattone impreciso negano l’urlo del gol. La gara s’innervosice, la tensione aumenta, con tanto di doppia espulsione nel finale, facendo il gioco dei padroni di casa che riescono cosi a spezzare il ritmo evitando il ritorno ospite. La Bruinese riesce comunque a riaprire la partita alla mezzora grazie al destro al volo deviato di Correndo che beffa Roux, ma è troppo tardi, i tre punti vanno al Beppe Viola.