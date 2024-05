Under 15, cominciano i quarti: ecco le combinazioni

Quattro le gare in programma Domenica 5 maggio, alle ore 10.30. La Volpiano Pianese darà il via ai quarti di finale ospitando la Pro Eureka in una finale anticipata. In contemporanea le altre tre gare: Sisport-Alpignano, Lascaris-Pinerolo, Asti-Chisola.

QUARTI DI FINALE

Domenica 5 maggio, ore 10.30

Volpiano Pianese-Pro Eureka

Sisport-Alpignano

Lascaris-Pinerolo

Asti-Chisola