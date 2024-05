Under 16, Diavoletti-Chisola 0-1

RETE: st 4’ Picca.

DIAVOLETTI (4-3-1-2): Porta; Bazano, Ajaraam (26’ st Cellura), Savona, Negro Frer; Cara (22’ st Berra), Cadiry (32’ st Comazzi), Ajmone (15’ st Orru); Averono; Bullano (25’ st Benkhaldoun), Pascale (43’ st Alban Brevi). A disposizione: Oggino, Prato. Allenatore: D’Agostino.

CHISOLA (3-5-2): Maiocchi; Picca, Cammarata (32’ st Mazzone), Paneghini; Siclari (37’ st Franzè), D’Acierno, Nanni (25’ st Scarangella), Marini, Heinzen (12’ st Manuele), Giambertone, Chessa (22’ st Lampitelli). A disposizione: Bahadi, Macrì, Coco. Allenatore: Mezzano.

ARBITRO: Shehu di Vercelli.

NOTE: ammoniti: Paneghini, Nanni, Heinzen.

VERCELLI - Un lampo in un quieto sabato pomeriggio nel maggio piemontese. È quanto basta alla Chisola per uscire dal Canton Biliemme con i tre punti tasca. La prodezza porta la firma di Federico Picca, attaccante in forza ai biancazzurri. Il risultato finale recita 0-1, con la squadra di Mezzano che chiude di corto muso le fasi finali dei Diavoletti.

La gara è da subito piacevole ed equilibrata. Le due formazioni sono al match point per la qualificazione alla fase a eliminazione diretta, quindi la tensione è palpabile. Nella prima frazione, a regnare è l’equilibrio. I padroni di casa accolgono gli ospiti con una ripartenza veloce al terzo minuto, terminata con un tiro impreciso di Ajmone.

L'ARTICOLO COMPLETO SU TUTTOCALCIOPIEMONTE DI LUNEDI'