Under 16 Regionali, Alpignano-Baveno 2-1

RETI: pt 10’ Miceli (A), 12’ Cattaneo (B); st 28’ Curri (A).

ALPIGNANO (4-3-3): Traversi; Russo (28’ st Greco), Amorosi, Ferjani, Miceli (7’ st Bardus); Curri, Cretu (7’ st Marangon), Cordola; Barone, Fioccardi, Ciliberti (9’ pt Zmoshu, 32’ st Crudu). A disposizione: Polizzi, Caveglia, Tursi, Comolli. Allenatore: Martorana.

BAVENO (4-3-3): Zaninetta; Apice, A. Sardo, Romerio (17’ st Is. Sottini), Cautiero; Anchisi (6’ st Laal), Anselmi (1’ st R. Sardo), Montagnolo (35’ st Doro); Romerio (32’ st Corazzini), Ferrario (28’ st Pastori), Cattaneo. A disposizione: Piccardi, Dias Da Costa, Silva Sousa. Allenatore: Portalupi.

ARBITRO: Gomez di Pinerolo.

NOTE: ammoniti: Apice, Romerio, Laal, Is. Sottini, Russo, Amorosi, Ferjani, Marangon; espulso: Laal (B).

ALPIGNANO - Dalle tenebre alle stelle. Questo il riassunto della seconda giornata di Play-Off regionali. In particolare, il pomeriggio redivivo dell’Alpignano, che a dieci minuti dall’eliminazione dal torneo, estrae il cappello dal cilindro e conquista tre punti preziosi. Contro il Baveno termina 2-1, grazie alla rete di Curri che fa esplodere la festa dei tifosi presenti a Via Migliarone. Crolla la squadra di Portalupi, che adesso si contenderà la qualificazione ai quarti di finale contro il Lascaris.

L’inizio della gara porta appunto la firma dei Campioni Regionali in carica, che dopo appena dieci minuti di gioco, stappano il match con una delle loro classiche azioni. Fioccardi lancia intelligentemente Miceli, che si infiltra nella difesa avversaria e spiazza Zaninetta. L’1-0 fa partire già i primi festeggiamenti. Ma la gioia ha vita breve, e presto si traveste da notte fonda. La risposta del Baveno, infatti, non si fa attendere e un lancio lungo ben controllato da Cattaneo si trasforma presto in una ghiotta occasione. L’attaccante degli ospiti spiazza Traversi e riporta la situazione in perfetto equilibrio. Gli alpicelesti subiscono il colpo e si espongono agli attacchi degli avversari. Uno di questi arriva da Ferrario, che da punizione impegna Traversi. Il finale di frazione, pur regalando numerose emozioni, non vede ulteriori azioni degne di menzione.

