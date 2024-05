Under 19 Regionali: Volpiano Pianese-Saviglianese 1-0

VOLPIANO PIANESE-SAVIGLIANESE 1-0

MARCATORE: 15' Borin (V).

VOLPIANO PIANESE (4-3-3): Gastaldi, Savva, Bollero (39' st Notomista), Mingarelli (39' st Nirta), Guzzo, Cafà, Biondo (22' st Ferram), Bove (3' st Giardino), Bellomo, Borin (19' Piscitelli), Caracciolo. A disp. Murgia, Mellace, Vargas, Bitto. All. Santoro.

SAVIGLIANESE (4-3-1-2): Gastaldi, Zavattero (37' st Zampedri), Ndoja, Berrite, Rainero F., Chelarescu M. (13' st Rainero S.), Chelarescu G., Saitta (13' st Crosetti), Ambrosino, Francesetti (29' st Crosetto), Cukaj (43' st Olivero). A disp. Ferrero, Ramello, Caratelli, Marenco. All. Pulvirenti.

ARBITRO: Guacchione di Collegno.

AMMONITI: Gastaldi, Cafà.

Il Volpiano Pianese ce l'ha fatta, è Campione del Piemonte per il terzo anno di fila, il quinto della sua storia.

In finale alle Foxes basta una sola rete per battere la Saviglianese, che parte male nella prima frazione della partita, ma nella ripresa prova a lottare con grande orgoglio per fermare i campioni in carica. Il Volpiano, però, dimostra tutta la sua qualità ed esce trionfante dal campo.

Quello che sicuramente non è mancato alla Saviglianese è il coraggio, come dimostra l'avvio di partita; la formazione allenata da Pulvirenti prova subito a sorprendere i campioni in carica, senza però riuscire a superare l'ottima difesa degli avversari.

Come spesso succede, se fai un buon gioco, ma non segni, gli avversari lo faranno prima di te. Al 15' Mingarelli mette una grande palla in mezzo, il primo ad arrivarci è Caracciolo, ma il suo colpo di testa è respinto dal portiere avversario, che però non riesce ad allontanare la palla; il più veloce ad arrivarci è Borin, che porta subito il Volpiano in vantaggio.

Dopo pochi minuti dalla rete, Borin è costretto a lasciare il campo per infortunio; al suo posto entra Piscitelli, che subito si fa notare con un bel cross per Bellomo, ma il suo colpo di tacco viene fermato dal portiere della Saviglianese.

La formazione di Pulvirenti prova a reagire allo svantaggio; a rendersi pericoloso è Ndoja, che conclude una bella azione offensiva con un grandissimo tiro, che finisce, però, a lato di poco.

Il Volpiano aumenta i giri del motore continuando a creare grandi azioni offensive, ma la traversa e il portiere avversario impediscono alle Foxes di trovare la seconda rete. Raddoppio che in realtà arriva nei minuti finali con Bellomo, ma il guardalinee alza la bandierina, è fuorigioco.

Nella ripresa la Saviglianese torna in campo con grande voglia di ribaltare il risultato. Il primo a rendersi pericoloso è Ambrosino, ma la sua azione offensiva non riesce a superare la difesa avversaria. Al 16' è Rainero ad andare vicino al pari, ma il suo tiro viene parato dal portiere del Volpiano; la Saviglianese non si arrende e va ancora vicino al gol con Francesetti, ma la sua punizione sfiora l'incrocio dei pali. I ragazzi di Pulvirenti ci provano in tutti i modi, ma la difesa del Volpiano resiste fino al triplice fischio finale, quando la formazione di Santoro si laurea Campione del Piemonte.