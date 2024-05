Under 16 Regionali: Asti-Fossano 6-1

MARCATORI: 5' e 25' M'Hiri (A), 32' Messina (A), 34' Ruta (A), 36' Messina (A), 40' M'Hiri (A), 10' st rig. Shita (F).

ASTI (4-3-3): Bassani, Toso, De Bortoli, Dunga, Gissi (13' st Dabbene), Gatti (6' st De Rosa), Mana (1' st Margarino), Ortolano (10' st Baho), Messina, Ruta (18' st Metello), M'Hiri (14' st Taraglio). A disp. Zuccherino. All. Marino.

FOSSANO (4-3-1-2): Tuninetti (1' st Sacco), Tomatis, Bellino (34' Borsotto), Shita, Inturri (1' st Macheda), Tollini, Moise (24' st Racca), Pagliano (33' st Zito), Belli, Angaramo (1' st Fofana), Neri (34' Scavone). A disp. Lazri, Robaldo. All. Petiti.

ARBITRO: Dell'Agnese di Casale M.to.





ASTI - I biancorossi di Marino sono un rullo compressore. Messa la sesta, e non solo sulla marcia, ma anche nel tabellino. L’Asti sconfigge il Fossano con un tennistico 6-1 e si prende la vetta del quadrangolare playoff. La formazione allenata da Petiti aveva iniziato il torneo nel migliore dei modi, ma ha visto le sue ambizioni ridimensionate al termine del match di Censin Bosia, in quel di Asti.





Succede tutto nella prima frazione. Sin dalle prime battute della partita si capisce subito che quello in campo è un Asti diverso rispetto alle altre volte, gioca in modo sicuro, spavaldo, ma tecnicamente raffinato. La rivoluzione messa in atto da Marino sta avendo i frutti sperati. Ne è vittima il Fossano, che al quinto minuto sono già costretti a riprendere il gioco da centrocampo. L’artefice è M’Hiri, che svaria sul fronte offensivo e crea la prima occasione con un diagonale a fil di palo. Due minuti più tardi, l’attaccante dell’Asti si regala una perla di rara bellezza, complice l’assist spettacolare di capitan Ortolano. La rete scuote le sicurezze del Fossano, che si chiude a riccio. L’Asti ne approfitta e ingrana, trovando sicurezza con il passare dei minuti. Al 25esimo, il numero 11 astigiano continua a seminare il panico nella difesa avversaria. Il suo secondo gol è una magia che andrebbe vista e rivista: dopo aver mandato a vuoto il difensore avversario, M’Hiri dosa la mira e disegna un pallonetto meraviglioso a superare Tuninetti. Il Fossano comincia a perdere le distanze e la formazione di casa ne approfitta dilagando. Il tris porta la firma di Messina, che su rigore realizza il terzo gol. Il poker arriva poco dopo, questa volta grazie all’intuizione di Ruta. Ma per Messina resta la gioia della doppietta, realizzata a pochi minuti dalla fine del primo tempo, e che vale la manita. Al 40’, infine, M’Hiri chiude la sua fantastica prestazione con una splendida tripletta.





Il secondo tempo è una gestione delle forze per la squadra di Marino. Complice il punteggio severo, la squadra di casa amministra e controlla, non subendo più di tanto. Il Fossano accenna a qualche ripartenza, di tanto in tanto, ma senza successo. I biancorossi, invece, quando attaccano, si dimostrano pericolosissimi. Ciononostante, gli ospiti riescono ad accorciare le distanze con Shita, su rigore. Ma non basta, perché l’Asti confeziona una super vittoria che li proietta virtualmente ai quarti di finale dei Play-Off Regionali.