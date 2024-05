Progetto Stereo, quando scuola e calcio si incontrano

In un mondo sempre più complesso e interconnesso, l’importanza di un’educazione integrata che unisca scuola e sport diventa sempre più evidente. Ed è in questo contesto che nasce il progetto Stereo (Sport Educator for New Society), un percorso innovativo di formazione che mira a creare un’azione educativa convergente tra due mondi apparentemente distanti, ma in realtà complementari.

Promosso dal Dipartimento di Filosofia e Scienze dell’Educazione dell’Università degli Studi di Torino, con il sostegno della Fondazione CRT, il progetto persegue due obiettivi fondamentali: potenziare le capacità di problematizzazione e valutazione, necessarie per gestire in modo efficace la relazione educativa tra gli operatori sportivi e i giovani partecipanti (bambini e ragazzi), e creare una rete collaborativa tra insegnanti e operatori sportivi al fine di garantire un sostegno educativo concertato e un monitoraggio costante per i giovani coinvolti.

«Il progetto lancia una sfida: quella di far lavorare insieme insegnanti e allenatori. Stiamo lavorando attraverso delle pratiche che coinvolgono gruppi misti di insegnanti e allenatori su situazioni tipo, partendo da problematiche come l’inclusione e la relazione con i genitori. La sfida consiste nel farli collaborare per la stesura di un documento.

L'obiettivo è far interagire scuole e associazioni sportive sul territorio affinché le esperienze scolastiche e sportive convergano su obiettivi educativi comuni, creando così un'azione sinergica dal punto di vista educativo.

Vorremmo essere un punto di partenza per avviare l’azione congiunta di altre scuole e associazioni», spiega la professoressa Sara Nosari, Docente Ordinaria presso il Dipartimento di Filosofia e Scienze dell'Educazione.

Il progetto mira, dunque, a contribuire attivamente alla promozione di una cultura dell’educazione che metta al centro il dialogo tra le figure di riferimento, per proporre interventi competenti e significativi per il processo formativo dell’identità personale dei più giovani, tenendo conto del contesto in cui si opera.

Gli incontri settimanali, iniziati lo scorso 8 aprile e che si concluderanno lunedì prossimo, 13 maggio, offrono ai partecipanti l’opportunità di approfondire tematiche cruciali quali l’inclusione, la relazione tra pari, la comunicazione con i genitori, sempre seguendo un approccio pratico e riflessivo. Durante l’ultimo incontro sarà presente anche Mauro Berruto, illustre figura del mondo dello sport e della politica italiana. Berruto ha ricoperto ruoli di rilievo come commissario tecnico della nazionale di pallavolo maschile italiana e direttore tecnico della nazionale italiana di tiro con l’arco. Inoltre, ha svolto l’incarico di amministratore delegato presso la Scuola Holden di Torino. Attivo anche nella sfera politica, Berruto è membro della segreteria nazionale del Partito Democratico, dove si occupa delle questioni legate allo sport. La sua presenza conferisce al progetto una preziosa prospettiva multidisciplinare e, grazie alla sua esperienza, saranno offerti spunti di riflessione stimolanti per tutti i partecipanti.

Il culmine di questo percorso formativo sarà, infine, la stesura di un documento che raccoglie le migliori pratiche emerse durante i vari incontri e che proporrà concrete azioni per la convergenza tra scuola e sport come strumento di trasformazione sociale.

Il documento rappresenta un importante contributo alla costruzione di una società più inclusiva, basata sui valori di solidarietà in cui l’educazione resta il ponte che unisce le diverse sfere della vita individuale e collettiva.

Lavorando insieme, insegnanti e operatori sportivi possono offrire ai giovani opportunità di apprendimento significative e trasformative con l’auspicio di costruire un futuro migliore per le generazioni future, basato sui valori di inclusione, solidarietà e crescita.