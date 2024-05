Under 16 Regionali: Moncalieri-Sisport 2-2

MARCATORI: pt 14’ Lazzarin, 34’ Giammarco, 17’ Bessone, 26’ Lazzarin rig.

MONCALIERI (4-3-1-2): Santoro; Longo (1’ st Ortu), Petrone, Centinaro, Frezza (11’ st De Notarpietro); Raffero, Tecucianu (23’ st Bochicchio), Malberti; Lazzarin; Socco, Pandiscia. A disp. Hachim, Bochicchio, Manco, Cappelli, Dilettoso. All. Pandiscia.

SISPORT (4-3-1-2): Spinelli; Irimescu (1’ st Duò), Giammarco, Benjamaa, Ayachi (23’ Turcan); Ummarino, Ferraris (10’ st Baumgartner), Italiano; Bessone (37’ st Fusaro), Campisi. A disp. Santi, Amadin, Cugliero, Macrì, Delmonaco. All. Bisecco.

ARBITRO: Pedron di Nichelino

NOTE: Amm. Longo, Centinaro; Bessone, Benjamaa

Tra Moncalieri e Sisport finisce con un 2-2 in una partita rognosa, difficile, a tratti nervosa. Un pareggio che sembra fare più comodo ai padroni di casa, attesi all’ultima giornata dai Diavoletti, ancora fermi a 0 punti, che agli ospiti, che dovranno decidere del loro destino con il Chisola.

La Sisport parte subito alla ricerca del controllo palla, ma il campo risulta pesante e viscido dopo le piogge abbondanti del giorno precedente: questo impedisce che la palla scorra con la velocità e sicurezza voluta dai bianconeri, che incappano in alcuni interventi. Una soluzione diventano allora le palle alte i calci da fermo, da cui nasce la prima chance per la Sisport, con il tiro cross di Ferraris che costringe Santoro all’uscita di pugni per mettere in corner. Il Moncalieri sembra accettare il piano degli avversari aspettando il momento giusto per colpire e al quarto d’ora passa in vantaggio: bella sponda di tacco di Socco, lasciato libero in profondità dalla difesa della Sisport, per l’accorrente Lazzarin che di prima intenzione infila in rete. La partita prosegue sul tema già visto nei primi minuti: la Sisport va alla ricerca del pari - con una buona chance su corner con Italiano che ci prova dal limite e deviato in angolo dalla difesa - ma il Moncalieri tiene botta e cerca di ribaltare il campo velocemente. Alla mezzora la Sisport riesce a fare la prima azione manovrata, iniziata con un ottimo cambio di campo di Ferraris e che si chiude con l’azione caparbia di Italiano che arriva al tiro, ma calciando a lato. Al 34’ La Sisport trova il pareggio: angolo di Ferraris sul primo palo per Bessone: il capitano anticipa il suo marcatore e di testa infila alle spalle di Santoro. Nel finale, ultima chance per i bianconeri con la punizione di Campisi dal limite: conclusione centrale e Santoro blocca in due tempi.

Nella ripresa non cambia il canovaccio della gara, con le due squadre che riprendono da dove avevano lasciato nel primo tempo. Subito una buona chance per i bianconeri, con Bessone che è bravo a strappare il pallone alla difesa, ma al momento del tiro arriva la chiusura decisiva di Tecucianu. Ancora la Sisport in avanti con una punizione dalla trequarti: ottimo stacco di croce che però prende la traversa. I tempi però sono maturi e al quarto d’ora ecco che la Sisport si riporta in vanti. Cross di Ayachi dalla trequarti, ottimo movimento di Bessone a tagliare al centro e conclusione al volo di interno che prima sbatte sul palo per poi entrare in rete. Il vantaggio però non dura molto: al 25’ su angolo Bessone cerca di spazzare ma colpisce in pieno Raffero. Dal dischetto va Lazzarin: penalty centrale e basso, ma che spiazza Spinelli. Dopo il pareggio la gara si fa nervosa, con molte perdite di tempo, gioco fermo e poco calcio, tolte due grosse occasioni una per parte nell’ultimo minuto di recupero, che rimanda tutti i discorsi alla prossima settimana.