Under 19, Volpiano Pianese campione regionale

Termina come meglio non potevano sperare i tifosi, la stagione della Juniores volpianese. I biancoviola hanno conquistato il titolo regionale della stagione 2023/24, sconfiggendo la Saviglianese con il risultato di 0-1. Con questa vittoria, la Volpiano Pianese accede di diritto alle fasi finali nazionali di categoria, bissando quanto conquistato la passata stagione.

Di seguito il commento del Comitato Regionale Piemonte: «Il Comitato Regionale esprime il proprio plauso alla Società Saviglianese per aver raggiunto le fasi conclusive della manifestazione e rivolge i complimenti all’U.S.D. Volpiano Pianese per la conquista del titolo regionale. Un particolare ringraziamento all’amministrazione comunale di Venaria e alla società VENARIA Calcio per la collaborazione fornita per l’organizzazione della finale».