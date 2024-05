Under 16, fasi finali al giro di boa

Fasi Finali playoff al primo giro di boa importante. L’ultima giornata dei gironi è alle porte e alcune squadre cercano punti per qualificarsi ai quarti di finale.

Già certo praticamente del primo posto, la Volpiano Pianese va in casa dell’RG Ticino, già eliminato. Si contenderanno il secondo posto, invece, Verbania e Vanchiglia, in uno scontro diretto caldissimo per la qualificazione.

Nel girone 2, il Lascaris, come la Volpiano, è già qualificato, ma dovrà vedersela con il Baveno, ancora non certo del secondo posto. L’Alpignano, invece, ha ancora una minima chance di qualificarsi, ma dovrà sconfiggere la Pro Eureka ultima.

Situazione ancora incerta nel Girone 3, dove tre squadre possono ancora entrare nelle prime due posizioni. Sisport e Chisola, entrambe a quattro punti, si contendono la lotta al primo posto. Impegno meno ostico per il Moncalieri: con due punti in classifica, il match contro i Diavoletti è vitale per la qualificazione al turno successivo.

Chiude il Gruppo D, con una situazione simile a quella del Girone 3. Asti e Derthona comandano, con quattro punti. Segue il Fossano a 3 e chiude il Pinerolo, con zero punti.

GIRONE A

RG Ticino-Volpiano Pianese

Verbania-Vanchiglia

GIRONE B

Alpignano-Pro Eureka

Lascaris-Baveno

GIRONE C

Diavoletti-Moncalieri

Sisport-Chisola

GIRONE D

Asti-Pinerolo

Derthona-Fossano