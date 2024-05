Mole Cup: le pagelle di Vittoria-Sociale 0-3

Defazio 6 Uno dei pochi a salvarsi nel vittoria, sullo 0-0 tiene in vita la squadra con due

grandi parate.

Amato 5.5: prestazione deludente rispetto alle altre, ma da un classe 2008 ci si aspetta

sicuramente di più nei prossimi anni, contando su un’evoluzione tecnica nelle prossime

edizioni.

Saino 5: l’unico insieme a Camatta ad aver segnato fino ad ora. L’assenza del compagno e

le poche occasioni per la squadra riflettono il risultato.

Scarzella 5: uno dei peggiori, non convince. Bisogna però riconoscere la caratura

dell’avversario, superiore probabilmente in ogni ambito.

Martinotti 5.5: crea qualcosa in più degli altri, ma non riesce a convincere più di tanto

Cossetti 6: unica nota positiva del Vittoria. Da capitano non riesce a fare l’impresa in una

serata difficile. Rimane però la sensazione di aver fatto qualcosa di grande avendo portato

la squadra fino ai quarti con un girone di ferro come quello affrontato.

Deferdinando 5: non coinvolto nella manovra quanto sarebbe stato necessario, sbaglia alcuni

palloni di troppo

Yano 5 non preciso nella manovra come si era abituati a vederlo, complice un’ottima

pressione da parte del Social

Di Cintio 5: non preciso nella manovra come si era abituati a vederlo, complice un’ottima

pressione da parte del Sociale.

Ferrero 5.5: passano per i suoi pedi alcune delle migliori azioni della squadra, ma spesso

troppo poco preciso

Olmi 4.5 in netta difficoltà oggi il 10 del vittoria, che fa molta fatica a trovare spazi e sbaglia

troppo in fase d’appoggi. Risulta purtroppo essere il ritratto della prestazione odierna del

vittoria

SOCIALE

Masiari 6: puntuale e presente come in ogni partita fino ad ora, stasera impensierito poche

volte. Si conferma uno dei portieri più solidi del torneo.

Franceschini 7: roccioso il capitano del sociale, sbaglia poco o nulla in fase difensiva e di

testa trova il gol del 2-0

Falzone 6.5: fa il suo e anche di più, risultando in più occasioni propositivo, senza però

riuscire mai a lasciare il segno.

Ciucci 6: innesto prezioso per il Sociale, aiuta molto la squadra sacrificandosi spesso.

Lipari 6: uno dei più accesi durante la fase a gironi, stasera non splende in mezzo a una

prestazione di squadra di alto livello

Depavo 6.5: rifinisce bene la manovra, riuscendo più volte a impensierire il Vittoria e a

saltare l’avversario.

Chiabotto 7: mette il punto esclamativo in una serata da sogno per il sociale, è suo il gol del

3-0

Cavacini 6.5: era mancato alla prima del torneo, si conferma per il gioco pulito e per le

chance create.

Chiarandà 6.5: sempre di grande qualità in campo, la sua ottima prestazione risulta un po’

oscurata da quella di altri compagni.

Tumbarello 6.5: gioca bene, tocca tanti palloni e mette spesso qualità dove richiesta.

Malberti 7.5: (migliore in campo)

SOCIALE STRARIPANTE!

Un sociale in stato di grazia si regala la semifinale con un secco 3-0 ai danni del vittoria. a

segno malberti, franceschini e chiabotto.

Migliore in campo: malberti 7.5. è lui a sbloccare la partita a inizio secondo tempo, dopo le

tante occasioni avute nella prima parte di gara. Trascinatore