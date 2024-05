Mole Cup: le pagelle di Gioberti-Cattaneo 1-2

Soccavo 6: risponde presente tutte le volte che viene chiamato in causa. Sui due gol non può

nulla

Urzi 5.5: fino a qui un ottimo torneo, stasera un po’ più spento, forse anche per un

avversaria di alta caratura.

Gariglio 6: si sacrifica e spende energie per lottare dove serve, alcuni errori di troppo non gli

permettono di brillare

Rigazzi 5.5: ci si aspettava forse di più, nonostante una partita comunque all’altezza di

un’avversaria data tra le principali contendenti al titolo.

Greco 6: partita sufficiente del classe 2008, fa il suo dovere ma non aggiunge più di tanto

alla manovra.

Dosio 6.5: Come al solito trascina la squadra sia sul piano tattico che su quello emotivo,

sfortunato in più occasioni.

Alfinito 5.5: dopo un ottimo inizio nel torneo, cala progressivamente di rendimento partita

dopo partita. Serata negativa per il numero 8.

Giarzena 5.5: Uno dei più giovani in partita, classe 2009, non brilla stasera, complice

un’ottima prestazione difensiva e in pressione del Cattaneo.

Calderini 6.5: dopo la prestazione ottima contro il Sant’Anna, cala di rendimento, portando

però sempre qualità al gioco della squadra.

Bergese 7: apre le danze con un gol bellissimo, facendo sognare i tifosi giobertini. In più è

una spina nel fianco costante per la difesa del cattaneo, calando solo nei minuti finali

Vidili 5.5: non sempre riesce a dare alla fase offensiva quanto richiesto, soprattutto nelle

situazioni aeree, dove invece ci si aspettava di più.

CATTANEO

Iantorno 6.5: solida prestazione dell’estremo difensore, concede un gol nel primo tempo ma

poi è preciso nel rispondere alle non poche occasioni del gioberti

Patella 6: molto propositivo sulla fascia, soffre però l’avanzata del Gioberti dal suo lato.

Grandi 7: suo il gol del pareggio che rimette il cattaneo in partita. Come tutto il Catta cresce

col passare dei minuti

Verderoni 8: (migliore in campo)

Ongari S. 6: copre bene sulla fascia sinistra e spinge nella fase offensiva, non riuscendo

però a dare sempre quel supporto richiesto da mister Mantovani e dalla panchina.

Sahnoune 7: Funambolico! dribbla dall’inizio alla fine della partita, saltando i difensori del

gioberti come birilli. Sfiora il gol in un paio di circostanze, sicuramente uno dei migliori dei

suoi

Covello 6.5: fa il suo sia in fase di impostazione che in copertura, non riuscendo tuttavia a

dare quella qualità in tutti i momenti della partita.

Luly 6: aiuta la manovra e si inserisce spesso, non sempre preciso sul piano tecnico. Soffre

probabilmente degli spettri del passato come tutta la squadra, memore dell’eliminazione

sempre ai quarti dell’anno scorso.

Pardi 6.5: spinge forte sull’acceleratore, saltando spesso l’uomo ma senza trovare il gol

Martelli 6.5: non troppo coinvolto nelle occasioni sotto porta, ma importantissimo per la

manovra della squadra

Miraglia 6: fin qui il miglior marcatore del Cattaneo, non riesce a trovare la via del gol in una

serata comunque positiva.

CATTA ALL’ULTIMO RESPIRO!

L’incornata di Verderone regala la semifinale al Cattaneo, che ora attende la vincente di

alfieri-sant'anna. Tanto rammarico per il gioberti, che esce dopo una partita di grande

sacrificio.



Migliore in campo: Verderone 8. Dopo una partita difficilissima manda in estasi il cattaneo

all’ultimo secondo, svettando più in alto di tutti su calcio d’angolo. Decisivo