Finale Under 17 Regionali, Lucento-Alpignano 1-3

MARCATORI: pt 9’ Brunazzo (A), 10’ Mapelli (A), 28’ Francioso (L), 37’ De Carlo (A).

LUCENTO (4-3-1-2): Losi; Procida (42’ pt Parise), Tusha (12’ st Ferraris), Milito (1’ st Morlano), Lombisani; Arfaoui, Tomiato, Melano (40’ st Barranca); Ferraris (36’ st Basilio); Esposito (22’ st Serra), Francioso. A disp. Lusso, Qatif, Amuzu. All. Pierro.

ALPIGNANO (3-5-2): Fasano; Locuratolo, Costa, Cottone; Mereu (33’ st Ferlazzo), De Carlo (5’ st Filippone), Piazzolla, Brancato, Mapelli; Brunazzo (24’ st Fioccardi), Zizzo (12’ st Zerbi). A disp. Drago, Mannarino, Ainardi, Marangon, Loris Grasso. All. Bovolenta.

NOTE: ammoniti: Francioso, Ferlazzo, Fioccardi.

ARBITRO: Cattaneo di Novara.

ORBASSANO - L’Alpignano di Andrea Bovolenta è campione regionale del Comitato Piemonte Valle d’Aosta. I biancazzurri sconfiggono i pari età del Lucento in una finale bella ed emozionante, decisa da quattro reti, tutte nel primo tempo, e sollevano il trofeo ambito per tutto l’anno. La squadra di Bovolenta festeggia una stagione incredibile con il suo successo più importante.

La prima frazione è un saliscendi continuo di emozioni. La formazione biancazzurra approccia al match con un grande agonismo e dopo appena nove minuti trovano il vantaggio, grazie al colpo di testa vincente di Brunazzo. I ragazzi di Pierro accusano il colpo e nemmeno 120 secondi più tardi Mapelli approfitta dell’errore difensivo avversario per firmare il raddoppio. Nemmeno dodici minuti sul cronometro e il Lucento ha bisogno di scalare una montagna per ribaltare il risultato. Quando però sembra tutto perduto, si riaccende la speranza in casa Lucento: Francioso riceve da Ferraris e insacca alle spalle di Fasano per il gol che accorcia le distanze. Il pressing dei ragazzi di Pierro, però, li espone alle costanti ripartenze avversarie. In una di queste, De Carlo chiude il match con un gol fantastico al 37’.

Le emozioni proseguono anche alla ripresa del gioco. Ma l’offensiva lucentina si staglia sul muro biancazzurro. Al 12’, Brunazzo ha l’occasione per mettere un punto sul match, ma spreca. Lo stesso accadrà per Arfaoui e Francioso, ma sul versante opposto. Il risultato, però, non si schioda e al triplice fischio del sig. Cattaneo di Novara, parte la festa dell’Alpignano, Campione Regionale Under 17 2023/2024.