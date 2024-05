Playoff Under 16 Regionali, Alpignano-Pro Eureka 3-1

MARCATORI: pt 5’ Bertoldo (P), 36’ Fioccardi (A); st 15’ Caveglia (A), 31’ Curri (A).

ALPIGNANO (4-3-3): Traversi; Russo (13’ st Bardus), Amorosi, S. Miceli, Cordola (36’ st Comolli); Ferjani, Fioccardi (38’ st Crudu), Cretu; Barone (15’ st Tursi), Curri, Zmoshu (1’ st Caveglia). A disp. Polizzi, Marangon, Ciliberti, Bertot. All. Martorana.

PRO EUREKA (4-3-1-2): Feninno; Mocca (31’ st Furfaro), Ciambrone, Vinard, Timo (29’ st Lorusso); D’Alessio (15’ st Mariani), Vermiglio (7’ st Vitillo), Tudisco; Bertoldo (7’ st Bazzoni); Piccolo, Attademo (33’ st Canetto). A disp. De Fazio. All. Isaia.

ARBITRO: Calosso di Collegno.

NOTE: ammoniti: Ferjani, Curri, Ciambrone, Furfaro, Timo; espulso: Furfaro al 38’ st.

ALPIGNANO - I biancazzurri l’hanno fatto di nuovo. E questa volta vale i Quarti di Finale di playoff. I ragazzi di Martorana rimontano la Pro Eureka e conquistato i tre punti necessari ad agganciare il secondo posto in classifica. All’ultimo giro, dunque, finisce 3-1, con gli ospiti in vantaggio dopo cinque minuti con Bertoldo, poi rimontati dalle reti di Fioccardi, Caveglia e Curri.

La sfida inizia nel segno della squadra di Isaia, che offre una partenza sprint e passa in vantaggio dopo appena cinque minuti dal fischio d’inizio. La rete è di Bertoldo, che buca Traversi con un tiro a giro diretto sul palo lontano. Il vantaggio aumenta la fiducia negli ospiti, che attaccano a tambur battente. L’Alpignano, in tilt, retrocede e riorganizza le idee in vista di un’occasione. Chance che arriva intorno alla mezz’ora: Fioccardi riceve sulla trequarti, punta due avversari e lascia partire il tiro, che termina inevitabilmente alle spalle di Feninno. 1-1 e tutto da rifare per la Pro Eureka. Un risultato che, invece, soddisfa i padroni di casa, che passerebbero il girone anche con un pareggio.

Nel secondo tempo, le scelte di Martorana cambiano l’inerzia dell’incontro. Prima Caveglia al posto di Zmoshu, poi anche gli ingressi di Bardus e Tursi alzano il baricentro dell’Alpignano. La formazione di casa parte forte e ha una prima importante occasione già al terzo minuto, ma il tiro di Caveglia termina largo. Sempre dai piedi del neo-entrato arriva il gol del sorpasso. Al quindicesimo, l’attaccante in forza ai biancazzurri supera il portiere avversario con uno splendido tiro appena dentro l’area di rigore. Il 2-1 apre la festa dei tifosi, che sugli spalti spronano la squadra. Ma la Pro Eureka non molla e tenta di recuperare il match, nonostante le possibilità di qualificazione siano andate affievolendosi nell’arco degli ottanta minuti. La squadra di Martorana, però, riesce a chiudere definitivamente i giochi al 31’, grazie alla seconda rete consecutiva di Curri.