Qualificazioni Regionali U16: Cheraschese-O. Cervere 1-1

MARCATORI: 5’ pt Barbera (CE), 17’ pt Balocco (CH).

CHERASCHESE: Casella, Balocco, Rinaldi, Manera (21’ st Prenga), Myzyri, Calosso, Pini (3’ st Maiolo), Odino (34’ st Asteggiano), Ternavasio (29’ st Qose), Malaspina, Verri (3’ st Mendez). A disp. Miele, Audisio, Coccio, Marengo. All. Dughera.

O. CERVERE: Moriggi, Kolndrekaj, Allione, Paschetta (3’ st Franco), Gullotto, Villosio, Macagno, Cortese, Barbera (12’ st Di Cello), Fassi, Giacomo. A disp. Kalaj, Rinero. All. Guerrero.

ARBITRO: Scaffidi di Alba - Bra.

NOTE: Ammoniti: Fassi (CE).







Pareggio ad alta quota. Cheraschese e Cervere si dividono la posta in palio alla prima giornata del girone di qualificazione per i prossimi Campionati Regionali e lo fanno con un colpo di testa per parte: Barbera apre le danze, Balocco risponde. L’incrocio tra i Lupi e gli Orange era importante come uno scambio di binari perchè poteva indirizzare la corsa di due treni: la squadra di Dughera voleva riscattarsi dopo una stagione alquanto deludente, la formazione di Guerrero voleva invece continuare a sognare dopo un ottimo terzo posto conquistato ai Provinciali.

La Cheraschese scende in campo con un 4-3-3 in cui Ternavasio agisce da prima punta supportato sugli esterni da Odino e Verri; Guerrero, per la sua squadra, opta invece per un 4-4-2 compatto per sfruttare a pieno le qualità offensive della coppia Barbera-Fassi.

La partita inizia a ritmi infuocati e il Cervere sblocca subito il match: Fassi sgasa sulla fascia e serve un cross col contagiri per bomber Barbera che prende il volo e incorna di testa il pallone dello 0-1.

L’asse Barbera-Fassi è particolarmente pericoloso e, al nono minuto, mette nuovamente in allerta la difesa bianconera ma questa volta il numero 9 orange perdona il portiere spedendo sopra la traversa una ghiotta opportunità.

La Cheraschese, col passare dei minuti prende fiducia e coraggio, e al 17’ rientra in carreggiata grazie al colpo di testa vincente di Balocco che stacca più in alto di tutti e fulmina un Moriggi pietrificato. I Lupi di Dughera sono affamati e, agli sgoccioli del primo tempo, hanno una chance colossale con Ternavasio per mettere la testa avanti ma il numero 9 bianconero spedisce a lato l’assist al bacio di Odino.

Nella ripresa il ritmo martellante della prima frazione di gioco cala gradualmente anche a causa delle elevate temperature che tolgono forze ed energie alle due squadre e lo spettacolo in campo ne risente: al maggior pressing orange, la Cheraschese prova a rispondere con un’uscita dal basso più ragionata ma poco efficace.

Mister Dughera, nel secondo tempo, mescola le carte in tavola e butta nella mischia il 2009 Maiolo che entra in campo con grinta e determinazione sfiorando in due occasioni il gol del 2-1: prima con un tiro potente di mancino che viene deviato sopra la traversa dal portiere e poi con un destro velenoso che si spegne alto sul fondo.

INTERVISTE

La Cheraschese, dopo aver chiuso il proprio campionato regionale all'undicesimo posto in classifica, a quota 30 punti, rialza la testa ma non trova i 3 punti contro una delle squadre rivelazione dei provinciali, l’Orange Cervere, che ha terminato la propria stagione sul gradino più basso del podio, alle spalle del Sant’Albano e della Saviglianese. Al termine del Match il mister della Cheraschese Walter Dughera ha dichiarato: “La stagione non è andata come volevamo, i ragazzi avevano tanta voglia di riscattarsi ma un pareggio, in casa, non ci soddisfa. Negli ultimi venti metri, oggi non siamo stati tecnicamente all’altezza della situazione, abbiamo sbagliato troppe scelte e troppi passaggi chiave: dovevamo essere più concreti sotto porta. Come ho detto tra il primo e il secondo tempo ai ragazzi, oggi ci sono stati troppi errori tecnici che hanno influenzato fortemente la fluidità del nostro gioco”. Queste invece le parole del mister dell’Orange Cervere Diego Hernan Guerrero: “Abbiamo dato il 110% contro una squadra molto difficile da affrontare e sono veramente molto orgoglioso dei miei ragazzi. All’inizio c’era un po’ di paura ma, col passare dei minuti, hanno preso coraggio e hanno disputato un’ottima partita. Per quanto riguarda i prossimi regionali io continuo a crederci e ci crederò sempre fino alla fine, anche quando magari sono consapevole che il tasso tecnico e atletico degli avversari è superiore al nostro”.