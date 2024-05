Under 14 Regionali: Beppe Viola-Lucento 0-3

Marcatori: pt. 9’ Mascaro (L), pt. 27’ Barbetta (L), st. 8’ Barbetta (L).

Beppe Viola (4-4-1-1): Lazzeri, Aguilar, Bisceglia, Roux E. (17’ st. Mazzarella), Signetti [6’ pt. Gallino (30’ st. Gotro)], Caldarella, Cadili (20’ st. Biondi), Johnson, Destefanis, Triarico, Bellantuono (28’ st. Vincenti). All.: Luigi Caldarella.

Lucento (3-5-2): Lastella S. (30’ st. Palladino), Mascaro, D’Andrea, Lastella N., Garis, Tonin, Barbetta, Bergamini, Secreriu, Difino, Cammarata. All.: Walter Barbarello.

Il Lucento under 14, terzo in classifica e preceduto soltanto dal Vanchiglia e dal Sisport, entrambe a pari punti, ha ottenuto un'altra vittoria nella terzultima giornata di campionato, vincendo 3-0 in casa del Beppe Viola.

Il Lucento, ancora imberbe alla prima arsura primaverile, è sceso in campo con la grinta e la caparbietà che lo hannonel corso dell’anno contraddistinto. La prima occasione per gli ospiti si è presentata al 5, ma Barbetta, nonostante abbia impostato bene la calciata, non è riuscito a segnare. A rispondere alle prime azioni degli ospiti ci ha subito pensato Destefanis del Beppe Viola, ma senza riuscire a scalfire la difesa. Al 9’ è arrivato il primo gol per il Lucento realizzato da Mascaro su cross di Garis. II padroni di casa hanno tentato una risposta, ma non riuscendo a superare la metà campo entro cui erano relegati. I biancorossi del Lucento al 27’ hanno segnato il loro secondo gol su azione di Barbetta, che, dopo aver preso la palla ed eludendo la difesa avversaria, l’ha calciata in rete. A chiusura del primo tempo, il Beppe Viola ha tentato un tiro con Bellantuono, ma il pallone ha continuato la sua corsa fin oltre la traversa superiore della porta. Alla ripresa, il Beppe Viola ha cercato di rimontare, ma il Lucento lo ha frenato. Ogni tentativo del Beppe Viola di attaccare sulle fasce è stato contrastato dalla compattezza tecnica del Lucento. Le due punte del Lucento, Barbetta e Mascaro, hanno provato più volte ad attaccare la metà campo avversaria ma senza successo. Anche Destefanis del Beppe Viola ha provato alcune mosse, ma senza riuscirci. All’8’ è arrivato il terzo e ultimo gol, segnato da Barbetta, attestandosi così una valida doppietta. Alla fine della partita, molto positiva per gli ospiti biancorossi, il loro allenatore, Walter Barbarello, ha affermato: "È stata una buona partita, abbiamo giocato bene e con il giusto atteggiamento sia nel primo tempo che nel secondo. Forse con un po' più di lucidità sotto porta avremmo ottenuto di più, ma è stata comunque una buona partita che ha portato un buon risultato". Invece, dalle linee di casa del Beppe Viola, il mister Caldarella ha dichiarato: "Sono contento perché nonostante il risultato ci siamo mossi bene. Abbiamo giocato contro una squadra terza in classifica e di altissimo livello. A poche giornate dalla fine del campionato, giochiamo per la salvezza con serenità, consapevoli del lavoro svolto finora. Questa stagione ci ha regalato bei momenti e ringrazio tutti i miei ragazzi".