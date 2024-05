Mole Cup, Alfieri-Sant’Anna: super sfida ai quarti

Percorso netto per l’Alfieri. Sette gol fatti e zero subiti. La formazione liceale ha tutte le carte in regola per arrivare in finale, ma dovrà prima passare dal Sant’Anna. In ogni caso, l’Alfieri ha dominato il Girone C, grazie soprattutto ad Emanuele Luxardo, autore di quattro splendide reti nelle prime due partite del Girone.

Anche il Sant’Anna resta imbattuto, ma con due pareggi e una vittoria. Ma la qualificazione arriva proprio all’ultima giornata, con il 2-1 contro Gioberti e le reti decisive di Gliozzi e Colletto.

MOLE CUP: LE SEMIFINALI

Alfieri-Sant’Anna 19/5 ore 19.30

Galfer-Valsalice 19/5 ore 21