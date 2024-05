Mole Cup: le pagelle di Galfer-Valsalice

GALFER

Lorenzo Girardi 4: Il suo grave errore condanna il Galfer all’eliminazione dal torneo.

Alessandro Germano 6: Finché è in campo tiene in piedi la difesa, buona prestazione soprattutto in fase di marcatura.

Alberto Misul 5.5: Qualche errore di disattenzione in fase di impostazione soffre molto la pressione alta degli avversari in particolare di Re.

Nicolò Parisotto 5.5: Non riesce a spingere sulla fascia come al solito, avrebbe diverse occasioni per sovrapporsi, ma non lo fa, preferendo rimanere in copertura.

Martin Mullaj 5: Lui, come i suoi compagni di reparto, soffrono la fisicità del Valsalice, non riesce a fare bene il filtro in mezzo al campo.

Pietro Lombardi 5.5: Tocca pochi palloni e non riesce ad incidere, fa fatica ad entrare in partita.

Alberto Clara 6: Si prende la responsabilità di impostare l’azione cercando sempre il compagno più vicino. Buona prestazione.

Jonah Mingarelli 6: Nei primi minuti subisce un infortunio che lo costringe al cambio, fino a quel momento uno dei migliori dei suoi.

Filippo Nirta 6: Si smarca sempre negli spazi e quando ha il pallone non sbaglia mai la scelta di passaggio. Uno dei migliori tra i suoi.

Riccardo Macrì 5.5: Un po’ macchinoso nei movimenti, tarda sempre la scelta e spesso si fa anticipare.

Lorenzo Mainardi 6: Viene sostituito inspiegabilmente a metà secondo tempo, da vero capitano lotta su ogni pallone cercando di rendersi sempre pericoloso.

VALSALICE

Matteo Ignat 6.5: Si fa sempre trovare pronto quando viene chiamato in causa, soprattutto nel finale quando la pressione del Galfer si è fatta sempre più intensa.

Francesco Decio 6: In fase difensiva non sbaglia quasi nulla, come tutto il reparto, molto bene in fase di marcatura.

Luca Abbo 6: Quando è il momento di impostare non si tira indietro e non ha paura di giocare anche palla a terra da dietro. Bene anche in fase difensiva.

Simone Bravi 6.5: Gestisce bene i palloni che gli arrivano, molto ordinato palla al piede, trova sempre il compagno libero più vicino.

Pietro Cerrato 6.5: Si apre spesso sull’esterno per ricevere i palloni e puntare l’uomo. Molto propositivo soprattutto nel secondo tempo.

Piergiorgio Re 7.5: Da vero capitano è l’ultimo a mollare, lotta su ogni pallone e si rende protagonista segnando il gol decisivo su punizione, complice anche l’errore del portiere avversario.

Emanuele Rogliatti 6.5: Spinge tantissimo sulla fascia, quando ha palla riesce sempre a saltare l’uomo e ad arrivare sul fondo mettendo i cross in mezzo.

Andrea Chiambretti 6: Gioca dietro gli attaccanti e rifinisce i palloni che gli arrivano dalla difesa e dal centrocampo, sbaglia poco e fa una prestazione di sostanza.

Pietro Buzzachino 6: Buona prestazione la sua, in mezzo al campo fa un buon filtro e riesce a collegare bene tra loro i reparti.

Daniele Albertini 6.5: Sull’esterno è veramente infermabile, non sembra mai stancarsi. Motorino

Federico Actis 6.5: Gioca di sponda su Re aiutandolo e facendo salire la squadra. Difende molto bene i palloni che gli arrivano. Lotta fino all’ultimo minuto.