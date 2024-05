Mole Cup: le pagelle di Alfieri-Sant'Anna

ALFIERI

Giacomo Benso 7: Non viene chiamato spesso in causa ma quando serve risponde presente.

Matteo Masiello 6.5: Terzino di spinta, fa bene sia la fase difensiva sia quello offensiva. Si propone

spesso con delle buone sovrapposizioni.

Andrea Novello 6.5: Gioca bene in fase di marcatura non lasciando spazio all’attaccante

avversario. Si propone anche per impostare l’azione da dietro.

Mattia Terracina 6.5: Insieme al compagno di reparto formano una coppia insuperabile. Guida bene

la linea difensiva. La sua prestazione è macchiata dall’ammonizione.

Francesco Carnevale 6.5: Partita di sostanza la sua, fa bene filtro in mezzo al campo e collega

bene i due reparti. Prova qualche volta la conclusione senza però rendersi pericoloso.

Nicolò Fiorio 6.5: Lotta su tutti i palloni e non esita mai nel mettere il piede. Buona prestazione in

aiuta dei suoi compagni.

Federico Valentini 7.5: Gran prestazione la sua, si smarca e si fa trovare sempre negli spazi

impostando l’azione e dettando i ritmi della sua squadra. Mette spesso i compagni davanti alla

portiere.

Federico Gontero 6: Fa una buona prestazione ma si limita a difendere senza sbilanciarsi troppo.

Emanuele Luxardo 8: Grande prestazione, si fa sempre trovare tra le linee e quando riceve la palla

trova sempre la giocata decisiva. La sua prestazione è impreziosita dalla rete che porta l’Alfieri in

semifinale.

Niccolò Aimetti 6.5: Fa per tutta la partita il lavoro sporco, riceve molti palloni e li difende facendo salire la

squadra. È un punto di riferimento per i suoi compagni.

Pietro Luxardo 6.5: Riceve molti palloni e cerca spesso la giocata decisiva senza però mai trovare il

guizzo giusto per incidere nel match.

SANT’ANNA

Gabriele Colucci 5: Fa una buona prestazione macchiata dal gol subito di Luxardo sul quale poteva

fare di più.

Paolo Sertorio 5: Non riesce ad incidere sulla sua fascia, patisce troppo la pressione avversaria e

non si sgancia mai per provare il cross dal fondo.

Alessandro Imbrogno 6: In difesa fatica molto insieme al suo compagno di reparto, quando l’Alfieri

spinge va veramente forte e spesso va in difficoltà.

Leonardo Giraudo 5.5: In marcatura su Aimetti patisce molto, spesso gli concede lo spazio per

girarsi, qualche errore di troppo macchia la sua prestazione.

Andrea Gironda 6: Non riesce a spingere come al solito, resta bloccato in difesa per cercare di

arginare la manovra offensiva di Luxardo.

Alberto Romagnoli 5.5: Non riesce a fare filtro in mezzo al campo e a collegare i due reparti. Fatica

molto ad entrare in partita.

Giorgio Colletto 6: In mezzo al campo è uno dei migliori tra i suoi, prova a smarcarsi per far ripartire

l’azione ma la pressione dell’Alfieri è asfissiante e anche lui fa fatica.

Giacomo Zanardi 5.5: In mezzo al campo fa molta fatica nel contenere la pressione dell’Alfieri, non

riesce mai a smarcarsi per trovare il guizzo decisivo.

Marco Colletto 6: Sull’esterno viene servito spesso ma non riesce ad incidere, prova diverse volte a

saltare l’uomo ma si fa sempre fermare.

Gregorio Gliozzi 6.5: Lotta tutta la partita da solo, i pochi palloni che riceve li controlla e li smista nel

migliore dei modi.

Tommaso Dorna 7: Il migliore per il Sant’Anna, i difensori dell’alfieri soffrono la sua velocità in

campo aperto; procura un cartellino a Terracina.